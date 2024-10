Círio 2024: ciclistas iniciam Ciclo Romaria pedalando de Paragominas até a Basílica Santuário

Em peregrinação e louvor à Virgem de Nazaré, cerca de 35 ciclistas percorrerão 320 quilômetros, de Paragominas, no sudeste paraense, até a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. Os romeiros sairão nesta quinta-feira (10), com chegada prevista para sexta-feira (11) na capital paraense. Esse ato de devoção faz parte da “X Ciclo Romaria”, realizada pela Associação Desportiva Rota 0-10.

No total, serão 22 horas de percurso, com seis paradas. Os ciclorromeiros iniciarão o trajeto pela rodovia PA-256 até o km 12, onde acessarão a rodovia BR-010 no km 166, seguindo até o km 355. Nesse ponto, eles entrarão na BR-316, no km 100, e terminarão o percurso na Basílica Santuário. Na BR-316, os atletas se encontrarão com outros romeiros que comumente transitam pela rodovia nos dias que antecedem o Círio.

Muitos fiéis percorrem vários quilômetros em homenagem a Nossa Senhora, e foi essa devoção que inspirou a criação da Ciclo Romaria. Luiz Evaldo Glória, presidente da Associação Rota 0-10, relembra como a iniciativa surgiu: “Em 2013, eu levei minha mãe a Belém para fazer exames médicos. Quando retornava, na sexta-feira da semana do Círio, nos deparamos com uma multidão indo para a capital. Foi então que fiz uma promessa: no próximo ano, eu iria ao Círio de bicicleta”, diz.

Limites

Segundo o ciclista, na época ele não pedalava e começou a prática do ciclismo movido pela fé e pela vontade de superar seus limites em duas rodas. Quando participou da primeira edição do evento, o ciclista Alex Marinho não acreditava que conseguiria completar o percurso. “Achei quase impossível. Não tinha costume de pedalar distâncias tão longas. Após o primeiro, me acostumei e não parei mais”, comenta.

O ciclismo e a religiosidade também fazem parte da vida da ciclista Eliene Sampaio, que fala com emoção sobre sua participação nesse momento. “É uma forma de fortalecer nossa devoção a Nossa Senhora. É uma sensação indescritível, desde o momento em que saímos até a chegada à Basílica”, relata.

Serviço

X Ciclo Romaria

Data: 10/10 a 11/10

Local: Saída da Praça Célio Miranda, em Paragominas, e chegada na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém

Horário: saída às 17h; chegada prevista para aproximadamente 15h