Círio 2024: cartaz será apresentado na próxima sexta-feira (31); veja a programação

O cartaz do Círio 2024 será apresentado publicamente pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) no dia 31 de maio, logo após a missa das 18h na Basílica Santuário de Nazaré. Todo ano a DFN convida um fotógrafo para fazer a fotografia oficial da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e, este ano, a fotógrafa escolhida é Karol Coelho. A ilustração do fundo do Cartaz é de Guilherme Lamoglia.

“O Cartaz do Círio é um dos símbolos mais aguardados pelos devotos e um dos mais importantes para evangelização, pois leva o Círio de Nazaré a locais próximos e distantes, ajudando a divulgar nossa maior festa católica. E, por isso, precisa seguir certas tradições, como todos os símbolos do Círio. Todo o conjunto do Cartaz precisa reportar o tema do Círio do ano, que neste ano é ‘Perseverar na oração com Maria, mãe de Jesus’. Uma comissão composta por membros da DFN, da Arquidiocese e os padres Barnabitas escolhem aquele que mais representa o tema e que também mais emociona. Após isso, começam os ajustes para se chegar ao Cartaz final e que será apresentado no último dia de maio, mês mariano”, detalha Oswaldo Mendes, diretor de marketing.

Quem faz a fotografia?

A jornalista Karol Coelho é a fotógrafa da Imagem de Nossa Senhora do Cartaz deste ano. Desde 2022 é supervisora de comunicação da Basílica Santuário de Nazaré. Em 2023 ela fotografou a Imagem com o manto daquele ano.

“É uma honra fazer esse registro da Mãe de Nazaré. O cartaz é uma maneira de expressar a fé e a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, além de uma fonte de evangelização, então é uma realização como profissional ter a oportunidade de fazer parte de um momento histórico do Círio”, relata Karol.

Quem faz a ilustração?

Guilherme Lamoglia é o autor da ilustração do Cartaz pela segunda vez consecutiva. É publicitário e trabalha com criação há 10 anos.

“É uma honra sem igual desempenhar um papel tão significativo na festividade do Círio pela segunda vez. Estimulado pelo tema, busquei representar Nossa Senhora de forma simples e mundana, algo que trouxesse uma associação afetiva para os fiéis, fazendo se sentirem mais próximos dela. Minha inspiração veio da imagem da Mãe, tendo em mente as duas mães mais presentes em minha vida: minha esposa e minha própria mãe”, conta Guilherme.

Importância da celebração

Uma das principais funções do cartaz é divulgar a grande festa católica que ocorre no segundo domingo de outubro. Este evento, organizado pela DFN, é aberto ao público desde 2007. A apresentação do cartaz é feita em dois paineis de led instalados no interior da Basílica e em uma grande estrutura metálica, instalada no centro da Praça Santuário. A DFN produzirá cerca de 900 mil exemplares e fará a distribuição gratuita de alguns no dia do lançamento. No mesmo dia, após a apresentação, o Cartaz estará à venda na loja Lírio Mimoso e no site da Lojinha do Círio.

Serviço:

Apresentação do Cartaz do Círio 2024

Dia: 31 de maio,

Horário: 19h30

Local: Praça Santuário, com show de Amazônia Jazz Band.

Entrada gratuita.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)