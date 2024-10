Círio 2024: Basa tem programação com chuva de pétalas de rosa, doações e apresentações musicais

Com o lema "Aqui passa o caminho da Fé", o Banco da Amazônia (Basa) preparou uma programação especial para o Círio de Nazaré 2024. Durante a Trasladação, no sábado (12), e na procissão do Círio, no domingo (13), haverá a tradicional chuva de pétalas de rosas na passagem da berlinda. Este ano, o Basa é também um dos patrocinadores oficiais do Círio Musical, que se inicia no domingo (13) e se estende por todo o período das festividades em Belém. O tradicional jantar de adesão e a missa no edifício-sede também serão realizados, e todas as homenagens poderão ser acompanhadas online, ao vivo, pelo Youtube. Além disso, desde setembro, o Banco promove a Gincana Social, que arrecadou doações para os romeiros.

Na Trasladação, no sábado (12) e na grande procissão do Círio, domingo (13), a atração musical que vai homenagear Nossa Senhora de Nazaré, durante a passagem da Berlinda, é a banda Anjos de Resgate. As atrações musicais contam ainda com a participação do grupo vocal AMA, com um repertório voltado às canções dedicadas à Maria. Entre as homenagens preparadas pelo Banco da Amazônia, para a Trasladação e para o Círio, está a tradicional chuva de pétalas de rosas sobre a Berlinda que conduz a imagem original da Rainha da Amazônia. Esse ano será usada uma tonelada de flores nas homenagens, sendo quinhentos quilos sábado e mais quinhentos no domingo.

O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, enfatiza que todas essas ações foram pensadas para manifestar o apoio da instituição à cultura, aos empreendedores de todos os portes, ribeirinhos, artesãos e comerciantes durante toda a quadra nazarena. "O Banco da Amazônia está comprometido em unir e fortalecer a Amazônia e a sua gente que representam o Círio", afirma Lessa.

Jantar de Adesão

Na quarta-feira (9), o Banco da Amazônia receberá convidados no tradicional jantar de Adesão do Círio, que completa 17 anos arrecadando fundos para as obras sociais da Arquidiocese de Belém. O jantar que será realizado na sede social da Assembleia Paraense, às 20h, contará com a presença da Diretoria da Festa de Nazaré e do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e com as apresentações da cantora Lucinha Bastos e da Banda Sayonara.

Missa no prédio-sede

A programação especial de Círio, realizada pelo Banco da Amazônia, prossegue na quinta-feira (10), no edifício sede, que receberá a Imagem Peregrina e haverá uma missa presidida por Dom Alberto, arcebispo de Belém, às 8h30. Durante a visita, o Coral Vozes da Amazônia fará uma apresentação.

Gincana Social

A principal ação realizada pelo Banco da Amazônia começou no mês de setembro com a Gincana Social do Círio de Nazaré 2024, um evento interno que arrecadou alimentos, materiais de higiene e limpeza, com a colaboração de empregados e empregadas de 14 unidades do Banco. Todo o material arrecadado será doado para a Casa de Plácidos e Cruz Vermelha, que prestam auxílio essencial aos romeiros e promesseiros durante a quadra nazarena.

A Gincana Círio 2024 arrecadou 24.260 donativos, entre itens de alimentos, higiene e limpeza, que serão entregues à Casa de Plácido nesta terça-feira (8), retribuindo o cuidado com cada fiel e com toda a comunidade que recebe essa acolhida durante a festividade.

“Para o Banco da Amazônia, essa arrecadação simboliza não apenas uma ação bem-sucedida de responsabilidade social, mas também um gesto de amor e de dedicação dos nossos empregados à comunidade que acolhe com tanto carinho os fiéis durante o Círio. Acreditamos que iniciativas como essa têm o poder de transformar vidas e fortalecer os laços de voluntariado e solidariedade, tanto em nossa instituição quanto na sociedade”, explicou Luiz Lessa, presidente do Banco da Amazônia.