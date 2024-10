Círio 2024: banda Anjos de Resgate abre a programação do Círio Musical

A banda Anjos de Resgate abriu a programação do Círio Musical neste domingo (13/10), na Concha Acústica, na Praça Santuário, em Belém. Fãs lotaram o local para acompanhar o grupo, que tem mais de 20 anos de estrada, uma dezena de álbuns e incontáveis sucessos. O Círio Musical vai até o dia 26 deste mês, com shows diários e gratuitos.

Diego Tiguez não escondeu o carinho que a banda tem por Belém, ainda mais durante o Círio de Nazaré. “A gente ama estar aqui, ainda mais durante o Círio. O Pará é um estado que a gente toca bastante, mas é muito especial. (...) A gente observa essa devoção tão linda do povo e isso contagia a gente. Nós aprendemos a amar o Círio, com o povo de Belém e do Pará”, disse ele antes do show.

Para o povo paraense, Marcelo Duarte, outro integrante do Anjos de Resgate, junto com Demian Tiguez, irmão de Diego, deixou uma mensagem aos paraenses: “Que Deus abençoe sempre o Pará, que continue firme nessa missão de evangelizar, porque o Círio não é só procissão, reviver de histórias, é mudança de vida para muita gente”, contou.

Confira a programação do Círio Musical 2024:



13/10 – Anjos de Resgate

14/10 – Thiago Brado

15/10 – Davidson Silva

16/10 – Gabriela de Sá

17/10 – Adoração e Vida

18/10 – Vida e Cruz e Banda Caju

19/10 – Ziza Fernandes

20/10 – Ministério Seráfico e Sementes do Verbo

21/10 – Tony Alisson

22/10 – Rosa de Saron

23/10 – Suely Façanha

24/10 – Missionário Shalon

25/10 – Adriana Arydes

26/10 – Padre Cavalcante e Banda da Guarda de Nazaré