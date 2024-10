Círio 2024: Após 2h28min, Romaria Fluvial com Imagem Peregrina chega na Escadinha do Cais do Porto

Após 2h28min de duração, a Romaria Fluvial com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré deste sábado (12) chegou ao destino: Escadinha do Cais do Porto de Belém, no bairro Campina. Com ponto de partida no Trapiche de Icoaraci, a procissão iniciou por volta de 09h06, quatro minutos antes do que estava previsto e também o mesmo horário de saída do ano passado. O trajeto foi de 18,5km, cerca de 10 Milhas Marítimas.

Veja a chegada:

Acompanhe a transmissão ao vivo do Círio 2024 aqui.

Após a saída da romaria fluvial em Icoaraci, já era intensa a movimentação de pessoas na Escadinha do Cais do Porto por volta das 9h20. No local, vários motociclistas aguardavam a chegada da Imagem Peregrina para dar início à 5ª romaria oficial, que segue até o Colégio Gentil Bittencourt, localizado na avenida Magalhães Barata, no bairro de Nazaré, com um buzinaço. Veja: