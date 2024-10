Círio 2024: Aeroporto Internacional de Belém recebe a Imagem Peregrina e bênção de aeronaves

Em celebração ao Círio de Nazaré e marcado por um momento de muita devoção, o Aeroporto Internacional de Belém recebeu, na manhã desta terça-feira (8), a visita da Imagem Peregrina, que foi marcada pela bênção de três aeronaves, marcando a chegada dos visitantes à capital paraense. Entre os aviões que participaram desse momento estão os das companhias aéreas Azul, Gol e Latam.

Em seguida, a comitiva levou a imagem da santa até as áreas operacionais. Durante a visita, também foi realizada uma missa, celebrada por volta das das 12h, e que foi aberta ao público, em frente ao desembarque, próximo ao portão E. Com 90 voos extras durante o Círio o, Aeroporto Internacional de Belém, que é operado pela Norte da Amazônia Airports (NOA), espera 25% mais passageiros em outubro

“É com grande satisfação que recebemos no Aeroporto Internacional de Belém uma das maiores manifestações religiosas do país. Como uma das principais portas de entrada para os devotos e visitantes, nossa equipe está empenhada em proporcionar um receptivo à altura da importância do evento, contribuindo para mais uma edição memorável do Círio”, afirma Marco Migliorini, diretor-presidente da NOA.