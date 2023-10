Círio 2023: veja como escolher corretamente o tucupi para o preparo das receitas típicas da época

Com a chegada do tradicional almoço de domingo do Círio, as receitas com tucupi, como arroz paraense, tacacá, além do frango e do pato no tucupi, ganham ainda mais destaque na mesa dos paraenses. Por ser um ingrediente indispensável nestas receitas, é necessário saber escolhê-lo corretamente na hora de comprar. Em Belém, feirantes do mercado do Ver-O-Peso comentam o que deve ser levado em consideração no momento de levar o tucupi para casa.

A vendedora Antônia Siqueira, de 72 anos, explica que, no momento da compra, o cliente deve levar em consideração qual tipo de tucupi ele irá querer: o concentrado ou o médio. Isso será essencial no preparo das receitas. Além disso, a vendedora lembra, ainda, os ingredientes que podem dar um sabor a mais no caldo: “A gente põe chicória, põe alho, põe sal. Se a pessoa quiser mais [ingredientes], põe mais um pouquinho. O concentrado é mais forte, leva mais mandioca”, explica ela.

A defensora pública Maria de Belém não abre mão do tucupi nas comidas típicas para o almoço do Círio. Moradora do bairro da Cremação, nesta quarta-feira (5), ele foi até o Ver-O-Peso para garantir o ingrediente e comprou oito litros, reafirmando a tradição. Há 28 anos ela faz questão de comprar na venda da dona Antônia. Na hora de escolher o produto ela revela o diferencial: “No caso, o dela é a concentração. O tucupi é muito concentrado. E o médio dela, é um médio bom. É um médio grosso. Eu vou usar no pato e no peru [no tucupi]”, detalha.

Segredo

O segredo de um bom tucupi está na preparação do sumo, como explica o vendedor Michel Martins, de 42 anos. Há 28 anos trabalhando com o ingrediente, ele explica ao que os clientes devem ficar atentos junto aos vendedores: O concentrado tem menos água. A gente tira mais água dele para poder deixar ele mais grosso. O concentrado é muito procurado, nos restaurantes também”, diz. Com a proximidade do almoço do Círio, os valores do produto podem variar de R$ 10,00 a R$ 15,00”, destaca.

Michel fala dos diferencias de cada tipo de tucupi na hora da compra (Ivan Duarte / O Liberal)

“O tucupi, se não for bem preparado, até estraga a comida do cliente. Tem que ter o ponto na hora de virar para cozinhar. Depois que a gente tira o tucupi, só pode cozinhar no outro dia. E deixa ele ferver. Depois, já pode tirar para colocar na garrafa”, afirma. Nesta época do Círio, Michel relata que as vendas crescem, em torno de 200% por conta dos preparos das iguarias típicas: “Essa semana aumenta muito. Eu faço o cálculo pela mandioca. Em época normal eu tiro de três a quatro sacas todos os dias. Agora é onze, doze”, comenta Michel.