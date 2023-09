Círio 2023: trechos das procissões passam por manutenções para evitar acidentes envolvendo romeiros

Um levantamento de pontos críticos ao longo do trajeto da Trasladação e da procissão do Círio 2023 será feito pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) a partir da próxima segunda-feira (25). Será realizado todo um trabalho de fiscalização pelo órgão ao longo de todo o percurso das procissões, como informado pela secretaria nesta sexta-feira (22), a fim de serem realizadas as devidas manutenções.

A medida visa evitar acidentes contra romeiros durante as procissões da quadra nazarena. Ainda de acordo com a Seurb, foram concluídos recentemente os reparos do calçamento de pedras portuguesas do entorno da praça Santuário, no bairro de Nazaré, conforme informado na última quinta-feira (21). O trecho havia sido danificado pela queda e retirada da samaumeira centenária que existia no local.

Com o movimento intenso no local e os preparativos para as festividades do Círio de Nazaré, as equipes do órgão trabalham na revitalização do espaço que agora entra na fase final dos serviços. Também em preparação para o Círio, reparos também foram realizados no calçamento de pedras portuguesas do entorno da praça da República.

“Trabalhamos na recomposição do calçamento, reconstrução da mureta e gradil afetados pela queda da samaumeira”, detalhou a arquiteta do Departamento de Obras Civis (Deoc), Márcia Gomes. E ainda, ruas que fazem parte do caminho da trasladação receberam arranjos especiais e a praça Santuário de Nazaré terá uma imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré.