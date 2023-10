Círio 2023: Trasladação tem homenagens na Estação das Docas e no Ver-o-Peso

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré começa a receber as últimas homenagens, na Trasladação, nas proximidades da Estação das Docas. No Ver-O-Peso, s devotos aguardam a passagem da Berlinda. Confira os detalhes!

Com fogos na Estação das Docas e ao som de Fafá de Belém, direto da Varanda de Nazaré, a Berlinda com a imagem peregrina avança pela frente da Estação das Docas do Pará recebendo as últimas homenagens, se encaminhando em direção ao Ver-O-Peso.

Os promesseiros de mãos levantadas para o céu, agradeciam à Nossa senhora de Nazaré, por suas graças. No Ver-o-peso os presentes também aguardam a chegada da Santa.

A Berlinda está passando pela praça do Relógio, agora, e se encaminha para a Igreja da Sé, na praça Frei Caetano Brandão.

Veja as homenagens: