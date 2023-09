Círio 2023: mais de 100 alunos participam da 29ª edição do concurso de redação

Neste domingo (24) ocorre a 29ª edição do concurso de redação do Círio 2023. Cerca de 111 estudantes de ensino médio, entre rede pública e privada, estiveram na Casa da Plácido, em Nazaré, para a realização da prova. De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré, os estudantes vieram dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará, Bujaru e Castanhal, e discorreram sobre o tema "O caminho para sermos um".

Para o concurso deste ano, a alta procura das instituições de ensino para inscrevem os estudantes surpreendeu a organização da prova. De acordo com a diretoria, 33 escolas da rede pública e 78 privadas estão participando, e todos os alunos inscritos compareceram.

