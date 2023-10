Círio 2023: homenagem do Basa traz meia tonelada de pétalas de rosas e show de fogos

Assim que a imagem peregrina da Virgem de Nazaré passou em frente ao Banco da Amazônia, a chuva de meia tonelada de pétalas de rosas, trazidas especialmente de Holambra, conhecida como a Cidade das Flores, no interior de São Paulo, além de show pirotécnico com fogos frios na noite da Trasladação, chamou atenção de quem estava na Trasladação e passou pela avenida Presidente Vargas. Com o lema "Fé nas pessoas que têm fé na Amazônia", este é o primeiro ano que o Basa é um dos patrocinadores oficiais do Círio.

O novo presidente do Banco da Amazônia (Basa), Luiz Cláudio Moreira Lessa, que assumiu o comando da instituição neste ano, conta o que está achando do primeiro Círio de Nazaré que passa na capital. Ele reforçou a importância que o Basa tem na Amazônia. “Estou aqui há três meses. Mas o que eu descobri aqui nesse período é que o Círio não é só essa comemoração de hoje ou de amanhã (8). O Círio é um negócio que perpassa todo ano. Quando eu cheguei aqui, o Círio já estava acontecendo. Todo o processo de preparação e de planejamento. Participei da discussão desse tema, porque a gente ter fé no povo que tem fé na Amazônia é uma coisa que transmite a essência do Banco da Amazônia”, conta.

“Por isso somos o principal banco financiador de desenvolvimento na região. A gente faz 65% de todo o crédito de investimento daqui. Então, o Banco está intrinsecamente ligado com a região. (...) O Círio de Nazaré é a maior expressão de cultura daqui da região. Então o Banco não poderia ficar de fora”, acrescentou.

Durante a Trasladação e Círio, o Banco terá a participação especial do Padre Antônio Maria, do Coral Vozes da Amazônia e do Grupo Ama, com um repertório de músicas marianas. Ele é autor da música “Nossa Senhora da Berlinda” e fala como é a emoção de participar em mais um ano.

“Eu já venho ao Círio há muitos anos. Já perdi a conta. Mas é sempre uma emoção nova. Parece que esse ano vem mais gente ainda, me disseram. Então é uma maravilha. É um mar de gente. Filhos de Maria. Um mar de gente homenageando a mãe. Eu fico muito emocionado. Porque eu tenho um carinho muito grande por Nossa Senhora. Eu vou cantar os cantos que o povo gosta, incluindo Nossa Senhora da Berlinda, que se tornou quase que um hino do Círio”, afirma.

As homenagens começaram em agosto com o lançamento da Campanha Social Círio de Nazaré 2023, realizada pelos colaboradores da Grande Belém e Matriz do Banco. A campanha consiste na arrecadação de alimentos e produtos de higiene para a Casa de Plácido, que acolhe romeiros e devotos, e a Cruz Vermelha, que presta ajuda humanitária durante as procissões.