Círio 2023: durante a Trasladação, caminhada conscientiza sobre o combate ao trabalho infantil

Jovens, afilhados, padrinhos, voluntários, servidores e magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região (TRT-8) reuniram-se em uma caminhada durante a Trasladação, no último sábado (7), em Belém. A proposta foi conscientizar sobre o combate e erradicação do trabalho infantil. O pelotão do TRT-8 saiu por volta de 17h de frente do Clube do Remo com centenas de pessoas. A marcha já é uma tradição há 9 anos.

Para a desembargadora Maria Zuíla Dutra, uma das coordenadoras da campanha do Círio 2023, embora seja o nono ano de atividade, a emoção é única a cada ano. “A cada ano nós percebemos que há um aumento de pessoas que se voltam nesta luta, que começam a ver com outro olhar o trabalho de crianças e adolescentes, começam a perceber o prejuízo que causa não somente à infância, mas a toda sociedade. Para nós, é muito gratificante porque essa é a razão da nossa luta, é formar uma massa coletiva em defesa da infância e da adolescência", celebra a desembargadora.

A juíza do Trabalho Vanilza Malcher destacou a homenagem realizada no Auto do Círio: “Nós tivemos o reconhecimento do nosso trabalho no Auto do Círio que homenageou os Mártires da Amazônia. E a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil da Oitava Região foi uma das homenageadas como um dos mártires da Amazônia. Somos muito gratos a esse reconhecimento”, agradece a magistrada.

Referência

O presidente do TRT-8, desembargador Marcus Augusto Losada Maia, acompanhou o pelotão e afirmou que o trabalho realizado tem uma referência nacional. “A integração do TRT-8 com toda a campanha do Círio de Nazaré é, sobretudo, que a gente continue estimulando a sociedade de uma maneira geral para que seja necessário combater o trabalho infantil. A campanha é grande, tem que participar e apoiar. A Comissão coordenada pela desembargadora Zuíla é referência nacional e a gente precisa estimular esse debate”, conclui.

Anderson Sarmento, de 18 anos, é afilhado do projeto de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT-8, no bairro do Tapanã, e participou pela primeira vez do pelotão na trasladação. “Eu entrei recentemente no projeto no meu bairro, participo das rodas de conversa e hoje estou aqui no Pelotão do TRT-8, porque sei da importância de combater o trabalho infantil para não prejudicar a vida das pessoas”, pontua.

Adrielle Sarmento, 14, irmã de Anderson, comemora que nas atividades da Comissão em seu bairro oferecem atividades que preparam os jovens a se tornar um jovem aprendiz. “Hoje eu vim com toda a minha família, minha mãe, prima, irmãos, pois sabemos da importância de combate ao trabalho infantil. Nas atividades nós aprendemos como se comportar em uma entrevista de emprego, como se capacitar para ser um jovem aprendiz”, detalha.

Grande Procissão

No domingo do Círio, voluntários, padrinhos e afilhados distribuíram ventarolas da campanha ao longo da avenida Nazaré. No próximo domingo, a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem participa da Romaria das Crianças, a partir das 7h, com saída da Basílica Santuário