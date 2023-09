Círio 2023: corda produzida no Pará sai de Castanhal rumo a Belém

Produzida no Pará, a corda que será utilizada no Círio 2023 saiu do município de Castanhal, nordeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (13), por volta das 10h15, rumo a Belém. A cerimônia para entrega do símbolo de fé começou 8h30, na empresa Castanhal Companhia Têxtil (CTC), onde foi feita a confecção.

A programação começou com uma celebração presidida pelo bispo de Castanhal, Dom Carlos Verzeletti, que caminhou com a imagem peregrina pela arara externa da CTC, abençoando os colaboradores. Depois seguiu até o galpão onde estava a corda.

A corda será transportada em caminhão para a Estação Padre Luciano Brambilla (antiga Estação dos Carros), no estacionamento da Basílica Santuário, no Centro Social de Nazaré. Com previsão de chegada para 11h.

Confecção

Em abril deste ano, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) anunciou que a produção da corda do Círio, um dos maiores ícones da festividade, seria feita integralmente no Pará, pela primeira vez, para ser usada nas duas maiores e mais tradicionais procissões, o Círio e a Trasladação. A corda foi doada pela empresa Castanhal Companhia Têxtil (CTC) à DFN, em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME).

A partir de então, um protótipo de 50m foi produzido pela empresa CTC e entregue para a Universidade Federal do Pará (UFPA), que realizou vários testes que comprovaram a eficiência do material. Após a entrega dos laudos, foi iniciada a produção da corda utilizada nas procissões, que tem 800 metros de comprimento com partes de 400 metros, para cada romaria, tendo 50 milímetros de diâmetro. Ela já vem adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado das berlindas durante as romarias.

Como é feita a corda do Círio

A corda utilizada no Círio e na Trasladação até 2022 era feita de sisal, uma fibra vegetal muito dura e resistente, e era produzida em Santa Catarina. Nesta nova proposta da CTC, a corda foi produzida por uma composição de fibras de malva e juta, todas elas plantadas e cultivadas na região Amazônica. Esta nova composição fica mais macia ao toque das mãos, pela presença da malva, sem, no entanto, perder resistência, em razão dos fios de juta. Quanto ao seu processo de transformação em fios, são muitos os estágios de fabricação, desde a colheita, realizada por diversas comunidades que fornecem o material à CTC, até a produção final.

Revisão da corda

Já no dia 23 de setembro, a partir das 15h, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e a Guarda de Nazaré realizam uma revisão geral na Corda do Círio. A vistoria, que será realizada no colégio Santa Catarina de Sena, em Nazaré, visa checar detalhes do ícone da festa de Nazaré como argolas, nós e estações, além da medição dos 800 metros da corda, para saber se estão em perfeitas condições. Após este momento, a corda utilizada na Trasladação ficará em exposição na Estação Luciano Brambilla e a corda do Círio ficará em exposição na Estação das Docas, até os dias das procissões.

Histórico

A corda passou a fazer parte do Círio em 1885, quando uma enchente da Baía do Guajará alagou a orla desde próximo ao Ver-o-Peso até as Mercês, no momento da procissão, fazendo com que a berlinda ficasse atolada e os cavalos não conseguissem puxá-la. Os animais então foram desatrelados e um comerciante local emprestou uma corda para que os fiéis puxassem a berlinda. Desde então, foi incorporada às festividades e passou a ser o elo entre Nossa Senhora de Nazaré e os fiéis.