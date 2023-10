Círio 2023: cerca de 14 mil pessoas devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém nesta semana

Cerca de 14 mil pessoas devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém (THB) durante esta semana de início da programação do Círio de Nazaré, de acordo com a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH). A expectativa é que a movimentação no terminal se intensifique entre esta quarta-feira (4), com a chegada de romeiros que vêm de outros municípios paraenses para participarem da festividade, e a terça-feira (10).

De acordo com a administração do THB, a maior parte dos turistas devem vir de municípios localizados na região do Marajó, como Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari. O THB também segue operando a embarcação que realiza viagens diárias para o distrito de Mosqueiro, em Belém.

Horários

Por conta da programação do Círio de Nazaré, os horários de funcionamento no Terminal Hidroviário da capital vão sofrer alterações. No sábado (7), das 6h às 13h, o terminal não irá realizar operações de embarque e desembarque, com exceção de embarcações previamente autorizadas para utilizarem o espaço para o transbordo de passageiros que vão participar da romaria do Círio Fluvial.

Já no domingo, o terminal estará fechado durante todo o dia, retornando às atividades na segunda-feira (9), a partir de 6h. Nos demais dias, o Terminal Hidroviário de Belém irá funcionar normalmente, das 6h às 19h.

Dicas para quem vai viajar

A administração do THB reforça algumas orientações para que os usuários tenham viagens mais tranquilas e seguras:

- Utilizar máscara protetora e fazer uso do álcool gel quando necessário;

- Chegar uma hora antes do embarque;

- Comprar passagens de empresas regularizadas junto à Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) e guardar os bilhetes;

- Cuidar dos pertences e bagagens;

- Levar documentos para embarque (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto);

- No caso de viagens com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial;

- No caso de dúvidas, solicitar informações de funcionários da CPH identificados com crachás ou coletes do órgão.