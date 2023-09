Círio 2023: Arraial de Nazaré começa a ser montado nesta segunda-feira (4)

Começou nesta segunda-feira (4) a montagem do Arraial de Nazaré, instalado no estacionamento da Basílica Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém. A instalação da estrutura do tradicional Parque ITA foi iniciada nesta tarde, com a chegada das carretas com os brinquedos. Após concluída a montagem, a expectativa é que o espaço abra ao público no dia 22 de setembro, a partir das 19h, após vistorias do Corpo de Bombeiros, como confirmado pela Diretoria de Festa de Nazaré (DFN).

O parque, que já é tradição na capital, vai funcionar durante o período fora da quadra nazarena de segunda a quinta-feira, das 16h às 22h. Já às sextas, sábados e domingos, o arraial funcionará das 16h às 22h30. E durante a quadra nazarena, de 8 a 22 de outubro, o horário será de 16h às 23h. Ainda de acordo com a DFN, a partir do dia 11 de setembro a área do estacionamento da Basílica ficará fechada para entrada de veículos, reabrindo apenas no final de novembro, com o encerramento do Arraial.

Conforme detalhado pela organização do arraial, entre os brinquedos que o público poderá contar estão: autopista, booster, crazy dance, Evolution, Kataclisma, king loop, free style, trenó fantasma, roda panorâmica, montanha-russa e outros brinquedos infantis, como carrossel. No Círio deste ano, será a 30ª vez que o parque participa da festividade.