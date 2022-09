De volta à origem: procissões reavivam a tradição nas ruas de Belém

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré retorna ao formato tradicional, que ficou suspenso por dois anos devido à covid-19. Nas procissões oficiais que fazem parte da festividade, bem como nas programações que ocorrem ao longo de toda a quadra nazarena, a expectativa é reunir um público ainda maior de antes da pandemia.

“Os órgãos de segurança e a própria Igreja acreditam que teremos um crescimento de ao menos 20% no volume de fiéis acompanhando as procissões, principalmente nas duas maiores, a Trasladação e o Círio”, diz Antônio Salame, diretor-coordenador do Círio 2022. “Nossa expectativa é um evento de muita paz, oração e tranquilidade”, comenta.

De volta às ruas, as romarias vão seguir às recomendações de saúde dos órgãos competentes, para garantir a segurança dos fiéis diante do cenário de covid e, também, da varíola dos macacos (monkeypox). A principal orientação, segundo o coordenador, é que caso o devoto apresente algum sintoma, como febre, dores no corpo, lesões na pele (no caso da varíola), fique em casa.

“O momento pandêmico que vivemos aqui no Brasil é de queda e esperamos que até outubro continue nesse ritmo”, diz Salame.“Se quiser pode acompanhar de máscara, ir mais afastado da multidão, cada pessoa vai fazer seu momento de entrega à Nossa Senhora da forma que convier. Só pedimos que se o devoto estiver com algum sintoma, não vá participar da procissão, se reserve em casa”, orienta.

Neste ano serão 13 romarias, além das demais programações que ocorrem durante a quadra nazarena. Dentre as procissões, novidades como o Traslado dos Carros de Promessas, que ocorrerá no dia 5 de outubro, com saída da Basílica Santuário e chegada ao galpão da CDP. Já as duas maiores, Trasladação e Círio, serão realizadas, respectivamente, nos dias 8 e 9. “Nós queremos trazer de volta o tradicional”, enfatiza Antônio Salame. “Aquilo que o povo estava acostumado a realizar. A procissão orante, a caminhada, levar a berlinda de volta às ruas, com Nossa Senhora de Nazaré percorrendo os trajetos.”

Em 2022 serão 13 romarias na programação da quadra nazarena (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

“A corda que é um anseio da população. Vamos fazer procissões de muita paz, oração, união em Deus, e de muita vivência fraterna entre os povos”, completa o coordenador. As procissões e eventos da festividade poderão ainda ser acompanhados pelos canais de comunicação da Igreja Católica e pelos canais digitais. Também já estão sendo realizados, há cerca de três meses, podcasts com a programação das atividades e preparações para o Círio 2022. O conteúdo pode ser encontrado no site oficial www.ciriodenazare.com.br.

“Desejamos a todo povo paraense e a todos os turistas e romeiros que aqui vierem participar da festividade do Círio 2022, um evento abençoa - do”, expressa Antônio Salame. “De enlace familiar, de convivência fraterna, de muito agradecimento, conversão, e, principalmente, que Nossa Senhora consiga percorrer o coração de cada um, nos mostrando suas virtudes e o caminho que leva a seu filho Jesus”, deseja.

A procissão noturna da Trasladação é um dos momentos mais esperados pelos fiéis no Círio este ano (Tarso Sarraf / O Liberal)

Programação das 13 romarias oficiais da Festa

1. Traslado dos Carros

5 de outubro, quarta-feira, às 20h

Nela são transportados os carros de promessas, da Basílica até o galpão da Companhia Docas do Pará (CDP).

2. Traslado para Ananindeua

7 de outubro, sexta-feira, às 8h

É a mais longa das romarias. O percurso sai da Basílica de Nazaré e contempla os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

3. Romaria Rodoviária

8 de outubro, sábado, às 5h30

Ocorre na véspera do Círio de Nazaré e conduz a Imagem Peregrina da Igreja Matriz de Ananindeua até a orla de Icoaraci.

4. Romaria Fluvial

8 de outubro, sábado, às 9h

O percurso pela baía de Guajará sai de Icoaraci até Belém. A Imagem Peregrina é recebida com honras de Chefe de Estado.

5. Motorromaria

8 de outubro, sábado, às 11h30

Ao desembarcar da Romaria Fluvial, tem início a Romaria dos Motociclistas, que conduz a Imagem até o Colégio Gentil Bittencourt.

6. Trasladação

8 de outubro, sábado, às 17h30

Realizada à noite, antes do Círio, é a segunda maior romaria. Sai do Colégio Gentil Bittencourt até a Catedral de Belém (Igreja da Sé).

7. Círio de Nazaré

9 de outubro, domingo, às 7h

É a maior das romarias e chega à 230ª edição. Sai da Catedral até a Praça Santuário. Reúne 2 milhões de fiéis. Foi realizado pela primeira vez em 1793.

8. Ciclorromaria

15 de outubro, sábado, às 8h

A Romaria dos Ciclistas sai da Praça Santuário de Nazaré e todos os anos percorre um trajeto diferente pelas ruas de Belém. Foi criada em 2004.

9. Romaria da Juventude

15 de outubro, sábado, às 16h

Os jovens caminham de uma paróquia da Arquidiocese de Belém até a Praça Santuário, onde é celebrada uma missa na chegada.

10. Romaria das Crianças

16 de outubro, domingo, às 8h

A romaria tem como ponto de saída e chegada a Praça Santuário. Percorre algumas ruas do bairro de Nazaré e foi realizada pela primeira vez em 1990.

11. Romaria dos Corredores

22 de outubro, sábado, às 5h30

Não tem caráter competitivo e nela os fiéis percorrem um trajeto diferente todos os anos.

12. Procissão da Festa

23 de outubro, domingo, às 8h

É a terceira mais antiga. É acompanhada pelas comunidades da Paróquia de Nazaré.

13. Recírio

24 de outubro, segunda-feira, às 8h

Encerra a festividade nazarena. Começa após a missa na Praça Santuário, quando a Imagem Peregrina é conduzida à Capela do Colégio Gentil