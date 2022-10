Círio 2022: primeiros romeiros a chegar em Belém são recebidos na Casa de Plácido

A Casa de Plácido abriu, na noite desta quarta-feira (5), para receber os primeiros romeiros que chegaram a Belém para o Círio 2022. Depois de enfrentar uma intensa caminhada para cumprir suas promessas, os devotos foram atendidos por 790 voluntários da Pastoral da Acolhida. No local, os fiéis tiveram atendimentos como massagem, limpeza dos pés, alimentação e hidratação, entre outros. Os serviços serão realizados 24 horas até o dia 8 de outubro.

Mayara Frota, 28 anos, moradora do bairro do Marco, em Belém, saiu de Castanhal, na Região Metropolitana de Belém (RMB), às 4h, para agradecer a Nossa Senhora de Nazaré por uma graça alcançada. Ela e a família possuem uma empresa, e assim como tantas outras, vivenciaram momentos difíceis durante a pandemia do coronavírus. No entanto, com as bênçãos da Padroeira dos Paraenses, resistiram aos momentos turbulentos provocados pela doença, sem demitir um único funcionário.

“Meu marido me deixou em Castanhal às 2h, eu saí de lá às 4h, fiz as paradas em Marituba e Ananindeua, antes de chegar a Belém. O que me motivou foi a saúde da minha família. Nesses dois anos de pandemia, foi muito difícil para a nossa empresa, quem é empreendedor sabe o que estou falando, e a gente conseguir se manter, não demitir nenhum colaborador nosso, é uma graça alcançada. Então, estou aqui para agradecer todas as bênçãos alcançadas”, contou a romeira.

Para Mayara Frota (sentada à direita), o fato de ser acolhida por outros devotos é algo emocionante que reflete exatamente o sentimento proporcionado no mês de outubro (Cristino Martins/O Liberal)

Para Mayara, o fato de ser acolhida por outros devotos é algo emocionante que reflete exatamente o sentimento proporcionado no mês de outubro. “A gente chega aqui debilitada, cansada, minha mãe foi me encontrar no meio do caminho pra eu não desistir e, chegando aqui, a gente se depara com um carinho desses e esquece toda dor. Fiquei bastante emocionada”, disse a devota.

A coordenadora da Equipe de Apoio ao Voluntário (EAV), Vania Salazar, contou que os ajudantes chegaram à Casa de Plácido, às 5h, para arrumar e limpar a casa para receber os romeiros. “A nossa Pastoral da Acolhida abriu as portas da Casa de Plácido para atender, a partir de hoje, os romeiros, moradores de rua e visitantes, além de todos aqueles que necessitam do nosso atendimento. Nossa equipe trabalha em conjunto para atender todas as equipes para receber todos que vieram agradecer pelas graças alcançadas”, comentou.

Uma hora após a abertura da Casa, Vania Salazar disse que o número de romeiros no local ainda era pequeno, por conta que a maioria das caravanas começam a chegar durante a madrugada. “As pessoas começam a chegar, em grande maioria, pelas 4h ou 5h, em caravanas. A maior parte de quem adentrou à Casa de Plácido neste momento são visitantes. Vamos funcionar durante a quinzena do Círio, mas, no formato 24 horas, e´só até o dia 8”, explicou.

O padre José Andraci, superior provincial dos barnabitas, foi convidado para presidir a missa de abertura dos atendimentos aos romeiros. Durante o ato litúrgico, o sacerdote abençoou todos os voluntários, assim como as outras pessoas que estavam presentes, e desejou um Feliz Círio de retomada após a pandemia. “Vivenciamos tempos difíceis por causa da covid, mas novamente estamos aqui, celebrando este momento que é o Círio da retomada, o Círio dos Círios, então desejo a todos nós muitas bençãos”, declarou.