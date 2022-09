Círio 2022: Manhã dos Eleitos tem serviços para gestantes

Todos os anos, a Diretoria da Festa Nazaré (DFN) escolhe um segmento da sociedade para homenagear e ajudar durante a "Manhã dos Eleitos". Neste domingo (25), 60 gestantes em situação de risco, atendidas pelo SUS, foram as eleitas. Elas foram atendidas na Casa de Plácido, com um dia de serviços, cuidados e evangelização. Após atenção estética, fizeram fotos que puderam guardar como recordação do dia.

Dina Leal, de 25 anos, é moradora da comunidade quilombola de Guajará Mirim, localizada no Baixo Acará, para participar da ação. Ela está gestante do terceiro filho e disse que o momento é especial por conta dos cuidados que uma mulher grávida deve receber. E por ser uma ocasião para administrar a estética.

"Cada gravidez é um momento ímpar, então uma ação como essa torna ainda mais especial a gestação. Já fiz limpeza de pele, designer de sobrancelha e sessão de fotos, estão sendo muito importantes esses cuidados", comentou Dina, se preparando para a sessão de fotos.

A programação da “Noite dos Eleitos” começou em 1987, no dia 12 de outubro. Naquele dia, se percebeu uma grande sobra de alimentos no dia depois do Círio, enquanto as pessoas ainda estavam cansadas da maratona da procissão. Na época que começou a “Noite dos eleitos”, o coordenador do Círio era Gleidson Dias de Figueiredo.

Por uma questão de adaptação de espaço e para atender um número significativo de pessoas, a Diretoria da Festa de Nazaré, em 2003, optou por uma programação diurna, que ficou desde então chamada de “Manhã dos Eleitos”.

“Com isso, pensamos em oferecer a elas um pouco de alegria, ao oferecer alguns serviços estéticos como: corte de cabelo, design de sobrancelhas, massagens relaxantes, sessão de fotos e também um padre para evangelizar e dar uma bênção, além do kit de presente que receberam, com banheira, sacola, conjunto pagão, camisetas, fralda descartável, toalha de banho, conjunto de pente e escova, cueiro e dois cartazes do Círio”, conta Silvia Salame, da DFN.