Círio 2022: mais de 13 mil agentes de seguranças vão atuar na quadra nazarena

Cerca de 13 mil agentes de segurança irão atuar no Círio 2022. A quantia abrange as equipes disponibilizadas pela Prefeitura da capital paraense, por meio da Guarda Municipal Belém (GMB) e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). Cerca de mil agente serão concedidos pela GMB e os outros 12 mil pela Segup, para as 13 romarias da programação do Círio de Nazaré 2022.

Participação da GMB

Durante a quadra Nazarena, o serviço de segurança da GMB vai realizar ações preventivas, para tranquilizar os romeiros. A Guarda atuará com os grupamentos Operacional, Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac), Ronda da Capital (Rondac), Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e administrativo.

O trabalho já se inicia na quarta-feira (5) com o traslado dos carros de promessas, saindo da praça Santuário, em Nazaré, até a praça Pedro Teixeira, na Campina, onde seis motopatrulheiros darão apoio à segurança na área.

Na quinta-feira (6), quando o manto será apresentado, o efetivo da praça Santuário vai ser ampliado, de quatro para 14 guardas, e contará também com uma viatura e seis motocicletas.

No dia seguinte, na sexta-feira (7), os agentes municipais atuarão no traslado da imagem Nossa Senhora de Nazaré para Ananindeua, na Região Metropolitana, com 24 motopatrulheiros da Rondac e dez agentes de segurança lotados nos grupamentos táticos, que irão escoltar a imagem da santa e dar apoio na interdição das vias.

No sábado (8), a Guarda Municipal vai atuar com o efetivo de 150 guardas, começando no trapiche de Icoaraci, com 20 agentes empregados para garantir a segurança durante a missa da procissão Fluvial. Neste ano, a lancha da corporação vai patrulhar a área da escadinha durante o Círio Fluvial. Na tarde do mesmo dia, serão disponibilizados 200 guardas para a Trasladação, que inicia no colégio Gentil Bittencourt com destino à Igreja da Sé.

As praças Pedro Teixeira e da República contarão com 130 guardas para acompanhar a Moto Romaria, para a interdição de dez vias e para garantir a segurança durante o arrastão do Pavulagem.

Para a festa da Chiquita, a GMB garantirá o apoio com o recrutamento de 15 guardas municipais dos grupamentos de Ações Táticas e Ações Táticas com Cães.

No domingo (8), dia da grande romaria, a partir de 00h, os guardas municipais estarão com efetivo empregado no Solar da Beira, no Ver- o- Peso. E, na madrugada, às 5h, 130 homens serão distribuídos pelas transversais que fazem parte do percurso do Círio e em pontos estratégicos por onde passa a procissão.

Banda da Guarda Municipal participará de homenagens musicais

A Banda de Música da GMB também estará presente na procissão do Círio, compondo o cortejo, com outras bandas militares, que vão homenagear a padroeira do povo paraense.

O inspetor chefe da Divisão de Operações (DOP), Carlos Siqueira, afirma que o planejamento foi feito levando em consideração a integração das diversas instituições, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“Tudo foi planejado para esta operação em conjunto com todos os órgãos de segurança e isso é fundamental para o sucesso da ação, que contará com mais de mil homens da Guarda. Vamos empregar o nosso efetivo nas praças, nos percursos das procissões, nas escoltas do arcebispo, interdições de vias, entre outros lugares, para garantir a segurança dos romeiros”, diz o inspetor Siqueira.

Além das procissões, ele informa que a GMB atuará também no Círio Musical, que acontece na praça Santuário. Todas as noites, 20 guardas municipais darão apoio à segurança até o término da quadra nazarena.

Participação da Segup

A Segup coordenará 17 ações que envolvem a festividade do Cirio de Nazaré, incluindo 13 procissões, 03 eventos relacionados ao período da festividade e uma ação de apoio à Diretoria da festa, que é a “Caminhada dos Romeiros”. Serão viabilizados 12 mil agentes nas ações de segurança pública estadual e mais de 1.500 viaturas.

Na quarta-feira (5), a Secretaria vai apresentar, durante uma coletiva de imprensa, ações que serão feitas, de forma integrada, na “Operação Círio 2022”.

Monitoramento será ligado na sexta-feira (7)

O Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC) será ativado na sexta-feira (7), com a presença de todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública Estadual e órgãos parceiros, para monitorar as ações planejadas nas vias de Belém e as romarias em tempo real.

Uma das novidades fica por conta da instalação do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, no largo do redondo, na avenida Nazaré esquina com a travessa Quintino Bocaiuva, no bairro de Nazaré, em Belém. Local que engloba o percurso das maiores procissões da festividade. O trajeto da festividade terá câmeras de videomonitoramento, sob o monitoramento dos órgãos do sistema de segurança.

Pontos fixos de apoio

Serão instalados 20 pontos de observação no percurso das romarias, trasladação e Círio, de onde será também observada toda a movimentação e, diante de qualquer emergência, a população poderá ter acesso a agentes de segurança.

A operação reunirá agentes das Polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiro Militar, Departamento de Trânsito do Estado, Secretaria de Administração Penitenciária, Grupamentos Aéreo e Fluvial de Segurança Pública, além de órgãos parceiros, municipais e federais.