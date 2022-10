Círio 2022: iluminação decorativa é inaugurada na Doca

A iluminação decorativa da Av. Visconde De Souza Franco (Doca) para o Círio 2022 foi inaugurada na noite desta quarta-feira (05) pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). Dentre as novidades, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que está maior, se comparada ao ano passado. Ela possui 27 metros de altura, 11m60cm de largura e permanecerá, novamente, montada em cima de um dispositivo rotacional. Milhares de LED irão destacam os símbolos da estrutura, dando forma ao manto.

Os postes da avenida também receberam a tradicional iluminação, com símbolos de estrelas, arabesco e imagem peregrina. No canal, foram instalados elementos luminosos em formato de árvores, barcos, fitas e romeiros que vão se posicionar como se estivessem navegando em direção à imagem.

O famoso túnel luminoso, que ficava na Praça Santuário, foi deslocado para o lado da estrutura luminosa de Nossa Senhora, na avenida Visconde de Souza Franco esquina com a Marechal Hermes, permitindo que mais pessoas tenham acesso à iluminação.

Decoração Inédita

Outra novidade para este ano é a réplica da fachada da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, que foi montada na avenida. A estrutura é de madeira e completamente iluminada. A Prefeitura também apresentou elementos luminosos que imitam a corda do Círio, os quais serão instalados nos postes ao redor do canal da Doca

A inauguração da iluminação do local contou com uma programação cultural especial com as apresentações da banda da Guarda Municipal de Belém e da Cantora Brenda Moraes, filha de Cleide Moraes, a “Rainha da Saudade’’.