Círio 2022: cartaz será apresentado no dia 29 de maio, ao final da Quermesse Mariana

O cartaz do Círio 2022 será apresentado às 19h30 do dia 29 deste mês, ao final da primeira Quermesse Mariana. O evento começa nesta sexta-feira (20), no complexo da Praça Santuário. A proposta é da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), que pretende ampliar o conceito do arraial para outras épocas do ano, é reaproximar a comunidade católica no momento de retomada de atividades presenciais. O horário da quermesse é das 17h às 22h.

Historicamente, o cartaz se tornou um dos elementos sagrados do Círio. Desde 2007, a apresentação do cartaz é aberta ao público e feita em uma estrutura metálica, instalada no centro da Praça Santuário. Após a apresentação oficial, exemplares do cartaz serão distribuídos, gratuitamente, aos presentes. Neste ano, serão impressos cerca de 900 mil exemplares.

Na prática, a Quermesse Mariana é uma versão menor do Arraial de Nazaré, do período de Círio. É o mesmo formato de outro evento já feito, o “Na Praça com Maria”. Haverá atrações musicais e barracas com vendas de artesanatos, artigos religiosos, brinquedos e alimentos. Tudo em parceria com o Sebrae.

Também durante a Quermesse haverá o retorno do projeto EcoCírio, em parceria com empresas de tratamento de resíduos, instituições sem fins lucrativos, grupos de pesquisa, estudantes e jovens voluntários para incentivar a separação de materiais descartados e a conscientização ambiental nas celebrações deste ano. Ao todo, serão quatro pontos de coleta de resíduos recicláveis e lixeiras para materiais orgânicos. Eles ficarão em locais estratégicos, principalmente perto das vendas de alimentos e com grande movimentação de pessoas.

Outra programação é a exposição “Caboclos da Amazônia – Arquitetura, Design, Música”, idealizada pelo designer Carlos Alcantarino. Paraense radicado no Rio de Janeiro há cerca de quarenta anos, ele reuniu suas impressões sobre a Amazônia ao percorrer cidades do Marajó, como Afuá, e a ilha do Combu, em Belém. A exposição ficará aberta para visitação no estacionamento do Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário, de terça-feira a domingo, das 17h às 22h.



Descida do Glória e o Cartaz do Círio 2022

Antes do lançamento do cartaz oficial do Círio 2022, no dia 23 de maio, às 18h, acontece a missa de descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória, localizado no Altar-Mor da Basílica Santuário, onde a imagem permanece durante o ano inteiro. O momento ocorre apenas duas vezes ao ano: em maio, para comemorar o aniversário de elevação da Basílica de Nazaré à categoria de Santuário Mariano; e em outubro, durante a quinzena do Círio de Nazaré.

A produção do Cartaz foi feita pela agência Mendes Comunicação e o fotógrafo escolhido para produzir a imagem principal será conhecido mais próximo do evento. Para Antônio Salame, diretor coordenador da Festa de Nazaré, o cartaz do Círio sempre será um dos maiores ícones da Festa.

“A expectativa da população em relação ao lançamento do Cartaz do Círio é grande, principalmente para o retorno deste momento presencial, que sempre é muito lindo e emocionante. A simbologia de colocar o Cartaz na porta das casas é uma das tradições mais antigas e conhecidas da nossa grande festa. Hoje o Cartaz também é considerado um importante instrumento de evangelização, pois a sua exposição em milhares de lares e lugares sinaliza a devoção à Nossa Senhora. Esperamos ver a Praça Santuário lotada no dia 29. Faremos a distribuição de alguns exemplares no dia, e depois estará à venda na loja Lírio Mimoso”, observa Salame.

Esse momento marca o início do Tríduo, período que prepara os católicos para a Coroação de Maria, marcado por intensas orações, buscando a intercessão da Virgem de Nazaré. O Tríduo faz parte das comemorações do 16º aniversário de elevação da Basílica de Nazaré à Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém. A imagem original de Nossa Senhora de Nazaré ficará próxima dos fiéis até o domingo, 29 de maio, quando acontecerá a coroação e o retorno ao Glória.

Serviço: Quermesse Mariana: de 20 a 29 de maio, de 17 às 22h

Missa de encerramento da Novena Mariana e Descida da Imagem Original: dia 23 de maio, às 18h, na Basílica Santuário

Missa de coroação de Nossa Senhora e subida da Imagem Original: dia 29 de maio, às 18h, na Basílica Santuário

Apresentação do Cartaz do Círio 2022 e encerramento da Quermesse Mariana: dia 29 de maio, a partir de 19h30, na Praça Santuário

Entrada gratuita

Programação musical da Quermesse (na Concha Acústica)

20 de maio

17h – Paula Mufarrej

18h – Lenilson Albuquerque

19h – Carol Ferreira

20h – Delso Tainara

21h – Marmenino

21 de maio

17h – Ministério da Guarda

19h – Catarina Drago

20h – Rayssa Abraão

21h – Sandro Aragão

22 de maio

17h30 – Ministério Adorar Jesus

18h – Jardim Percurssivo

19h – Cynthia Pampolha

20h – Heraldo Ramos

23 de maio

18h – Filhos da Rainha

19h – Luciano Cachorrão

20h – Marcelo Kawage

21h – Joba e Banda

24 de maio

18h – Amanda de Paula & Tereza Mônica

19h – Márcio Farias

20h – Alexsandra Vitória

21h – Carlos Reis

25 de maio

17h30 – Carlos Daniel

19h – Gileno Foiquinos

20h – Pedrinho Cavalero

21h – Chico de Assis

26 de maio

18h – Coro Angelorum

19h – Tista Lima

20h – Robson Taynara

21h – Allan Roffe

27 de maio

17h30 — Moriah

19h – Mestre Juvenal

20h – Firmo Cardoso

21h – André Andrade

28 de maio

17h30 – Aliança Jovem

19h – Léo Meneses

20h – Ivanna e Kassio

21h – Álvaro Drago (Vitrola)

29 de maio

17h – Luís Pardal

18h – Lucinha Bastos

19h30 – Amazônia Jazz Band (na apresentação do Cartaz)