Círio 2023: bancos prestam homenagens à padroeira durante as procissões da festividade

Bancos da capital paraense irão promover homenagens ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré durante as principais romarias da quadra nazarena. Durante a Trasladação, no sábado (7) e Círio, do domingo (8), o Banco da Amazônia realizará apresentações com a participação especial do Padre Antônio Maria, do Coral Vozes da Amazônia e do Grupo Ama, com um repertório de músicas marianas. A promoção será realizada nas proximidades da instituição, localizada na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina.

O Basa também realizará a tradicional homenagem à chuva de meia tonelada de pétalas de rosas no momento da passagem da berlinda. As pétalas são trazidas especialmente de Holambra. Como parte da programação, também haverá show pirotécnico com fogos frios na noite da Trasladação. No dia da Trasladação as homenagens iniciam a partir das 19h. Já no dia da Grande Romaria será a partir das 6h.

Neste ano, novamente, o Banco fará transmissão ao vivo da Trasladação e da procissão do Círio, que poderão ser acompanhadas por meio do YouTube. Na plataforma, dois links serão disponibilizados ao mesmo tempo, sendo um com a transmissão habitual e outro em 360º que possibilitará aos internautas uma imersão nas procissões. As câmeras estarão instaladas em lugar privilegiado, na esquina da avenida Presidente Vargas com a rua Carlos Gomes.

Banpará

Já o Banco do Estado do Pará (Banpará) renderá homenagens à padroeira da Amazônia durante as procissões da Trasladação, do Círio e do Recírio, que será no dia 23 de outubro. A fachada do Edifício Banpará, na avenida Presidente Vargas, está ornamentada com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, além de uma iluminação especial.

Em frente a agência Belém Centro, na Presidente Vargas, uma tela de LED será instalada para transmitir a localização da Berlinda, em tempo real, por meio do sistema do aplicativo “Kd a Berlinda”, ao vivo, durante as procissões da Trasladação e Círio. Durante ambas as romarias haverá, ainda, uma queima de fogos de baixo ruído na passagem da Imagem Peregrina em frente ao Edifício Banpará Presidente Vargas.

Durante a Trasladação e Recírio haverá uma apresentação musical, na agência do Banpará situada na avenida Nazaré, do grupo The One. A agência, localizada ao lado da Basílica Santuário, também recebeu ornamentação especial com os temas anteriores do Círio na sua escadaria, onde turistas e devotos podem fazer seus registros fotográficos.

Banco do Brasil

No caso do Banco do Brasil, as homenagens previstas para a santa se iniciam na Trasladação. Às 19h haverá a celebração de uma missa, com a participação da cantora Luciana Rodrigues e banda. E, às 20h, a cantora Ana Gabriela, da comunidade Shallom, embala o público com músicas religiosas.

Homenagens com canhões e bastões de LED na fachada, chuva de papel picado e tiros de serpentina também fazem parte das homenagens no sábado. Já no domingo de Círio, a programação inicia às 8h. A cantora Ana Gabriela retorna mais uma vez ao palco para render louvor à Nossa Senhora. Assim como na Trasladação, uma chuva de papel metalizado e tiros de serpentina finalizam as homenagens.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)