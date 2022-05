Círio 2022: arcos de Nazaré serão retirados para manutenção

Inicia nesta quarta-feira (11), a partir das 19h, a retirada dos arcos luminosos localizados na avenida Nazaré, próximo da Praça Santuário, o que indica a proximidade do Círio de Nazaré 2022. Os itens, um dos principais símbolos da grande festa religiosa de outubro, passarão por ajustes, lavagem, revisão da iluminação e pintura da estrutura de ferro. Os novos arcos serão apresentados no próximo dia 30 de maio, a partir das 19h, um dia depois da apresentação do Cartaz do Círio 2022, que ocorre dia 29 de maio, na Praça Santuário.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Diretoria da Festa de Nazaré, é a primeira vez que este serviço está sendo feito neste período do ano, ainda no primeiro semestre. Até o ano passado, a troca dos arcos luminosos ocorria sempre em meados de setembro, com a inauguração da nova estrutura já em outubro, mês da abertura oficial da festividade.

Atualmente, são somente dois arcos, localizados na avenida Nazaré, entre a Generalíssimo Deodoro e travessa 14 de Março. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, a plotagem no centro dos arcos segue o layout do Cartaz Oficial do Círio de cada ano.

CRONOGRAMA:

11 a 12/05 – desmontagem dos arcos

13 a 28/05 – ajustes, lavagem, revisão da iluminação e pintura da estrutura de ferro

29 a 30/05 – montagem da estrutura e colocação da nova plotagem, seguida da inauguração dos novos arcos no dia 30 de maio.