Círio 2021 será aberto nesta terça-feira à noite em Nazaré

A 229ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré será aberta nesta terça-feira (5), às 18 horas, com programação na Basílica Santuário de Nazaré e na Praça Santuário. Dirigentes da Arquidiocese de Belém, Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), do Governo do Estado, da Prefeitura de Belém, da Guarda de Nazaré e de instituições, entidades e empresas patrocinadoras e apoiadoras do Círio 2021 participarão deste momento inicial da festa maior dos paraenses. Os protocolos sanitários contra a covid-19 serão obedecidos na realização do evento.

A programação de abertura do Círio começará com a celebração de missa às 18 horas na Basílica Santuário de Nazaré. A missa será aberta ao público, com apresentação obrigatória da carteira de vacinação completa da covid-19. Ao final da missa, por volta das 19h, haverá a distribuição de partes da corda deste ano para representantes das oito regiões episcopais, para que distribuam às 98 paróquias que compõem a Arquidiocese de Belém.

Luzes

Em seguida, a Diretoria da Festa, o Clero e convidados se posicionarão em frente à Basílica de Nazaré. No local, irão aguardar o momento em que as luzes dos tradicionais arcos e da fachada da Igreja serão acesas.

Uma outra novidade este ano é a iluminação da Praça Santuário de Nazaré, em parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), da Prefeitura de Belém. Essa iluminação também será inaugurada neste dia.

Sobre esse atrativo da quadra nazareno, o diretor do Departamento de Iluminação Pública da Seurb, Félix Negrão, detalha o projeto. “Fizemos um projeto especial em parceria com a Diretoria da Festa onde vamos ter lá um grande túnel iluminado, uma santa montada com lâmpadas de LED na entrada da praça e figuras luminosas em formato de santa e anjo nos postes da praça”, revela.

Concerto

Ainda faz parte da programação da noite de terça-feira um concerto musical com a Amazônia Jazz Band, na Concha Acústica da Praça. Outra atração será a premiação dos vencedores do XXVII Concurso de Redação do Círio. Este ano, o primeiro lugar foi conquistado pela aluna Izabela da Silva Santos, do Colégio Physics. O segundo lugar foi de Eliane Fernandes Sousa Menezes, da Escola Salesiano do Trabalho, e o terceiro, de Arthur Oliveira Figueiredo, do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré. Tanto os alunos quanto seus respectivos professores serão premiados.

Livro

Como parte do evento, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, lançará “Conversa com Nossa Senhora”, o segundo livro da coleção “Aos pés do Senhor”, com edição da Editora Sementes do Verbo.

A coletânea conta os testemunhos do pastoreio do arcebispo na Amazônia, ao longo de 11 anos de episcopado na Arquidiocese de Belém. No livro, o autor aborda, entre outros temas, vocação, igreja, sociedade. Esta edição conta de forma especial o diálogo proposto do arcebispo com Nossa Senhora em seus diversos títulos marianos.

Círio

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. O evento tem patrocínio e apoio de instituições, entidades e empresas.

A abertura do Círio 2021 poderá ser acompanhado por:

TV CÍRIO – www.youtube.com/tvcirio

TV NAZARÉ – CANAL 30

Facebook da Basílica Santuário: @basilicadenazareoficial

YouTube da Basílica Santuário: www.youtube.com/basilicadenazare