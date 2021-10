Cerimônia da descida do Glória marca a manhã do sábado de Círio

A praça Basílica Santuário já soma grande movimentação na manhã deste sábado (9), quando acontece, desde as 10h30, a Pregação da Basílica Santuário e, depois, a cerimônia da Descida da Imagem Original do Glória. Assista:

A agenda é uma das mais esperadas do Círio, que marca a descida da Imagem Original achada por Plácido do Altar do Glória. A descida será às 11h30 e é fortemente caracterrizada pela emoção dos fieis que encontram a imagem original de Nossa Senhora. Cerca de 400 pessoas participam da cerimônia na Basílica. O governador Helder Barbalho também foi à pregação, acompanhado da primeira dama, Daniela Barbalho.

Basílica esteve com lotação completa

Dentro da Basílica Santuário, o limite de pessoas que podem permanecer, devido ao protocolo de prevenção a covid-19, foi alcançado cedo. Do lado de fora, muitas pessoas se encontram assistindo pelo telão. Elas também são orientadas pela Guarda de Nazaré.

Este ano, protocolos contra a covid-19 estabeleceram regras a todas as cerimônias na Basílica Santuário. Se determinou, recentemente, que a entrada só pode se dar agora com o cumprimento de alguma regras, como a apresentação de comprovante de vacinação completa e uso de máscaras.

Na Basílica Santuário, cerca de 400 pessoas assistem a pregação dentro da igreja. A celebração é feita por Dom, Antônio, bispo auxiliar. "Sejam bem-vindos a este momento, com a reflexão da palavra com o tema do Círio deste ano, aos que estão aqui, em casa ou lá fora assistindo pelo telão, no sol. Obrigada pelo testemunho".

Cerimônia marca encontro de devotos com imagem original (Ivan Duarte / O Liberal)

Família é tema da cerimônia



Na pregação inicial, D. Antônio reflete sobre o tema do Círio 2021: "O evangelho da família na Casa de Maria". O bispo ressaltou: "A família tem a missão de se tornar aquilo que é: comunidade de vida e amor. Onde se preserva, cuida e educa para a vida", disse o bispo auxiliar.

Lotação da Basílica cumpre protocolos (Ivan Duarte / O Liberal)

"É na família que devemos ter cuidado com as crianças. Física, moral. Lugar onde exercitamos a misericórdia. É um ambiente vital. A família é o lugar da ternura e cuidado", disse D. Antônio, questionando aos presentes sobre quais cuidados estão tendo, se estão cuidando de uns aos outros.

