Casa de Plácido começa a receber romeiros de vários cantos do estado

A Casa de Plácido já está recebendo os romeiros vindos de vários cantos do estado. Na noite desta quarta-feira (4), a casa foi aberta oficialmente e os romeiros já foram acolhidos com o trabalho dos voluntários. A Casa de Plácido ficará fechada nos dias 8 e 9 e reabrirá nos dias 10 a 14 de outubro, onde ficará funcionando no período da manhã, de 8h às 13h. Dando mais uma pausa nos dias 15 e 16, retornando nos dias 17 até 21 de outubro, também pela manhã.

O médico veterinário Hermino Braga Filho, 49, chegou na Casa de Plácido por volta de 18h desta quarta-feira (4), após quase 12h de caminhada. Ela saiu do município de Santa Izabel, onde mora, e fez o trajeto até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré.

Ele diz que há sete anos tem essa prática de agradecer à Nossa Senhora. "Quando eu morava em Belém eu ia na corda, agora que estou morando em Santa Izabel, faço essa caminhada. É uma forma de agradecer por todas as bênçãos que eu e minha família recebemos", comemora o romeiro.

Carlos Alberto Soares da Silva, 43, está desempregado e é mais um romeiro de Santa Izabel que chegou na Casa de Plácido para receber os cuidados dos voluntários. O romeiro diz que há 15 anos faz essa caminhada e ele diz que a iniciativa representa a fé e esperança de dias melhores.

"Há 15 anos eu faço essa caminhada, mas esse ano eu fiz em um tempo maior, pois sofri um acidente de moto e estou com algumas limitações, mas que bom que deu certo e consegui fechar o trajeto", comemora o romeiro.

A casa de Plácido

Este ano foram realizadas 594 inscrições. Os voluntários participaram de várias espiritualidades em preparação para esta jornada missionária. As equipes foram divididas nos seguintes setores: acolhimento, atendimento, saúde, lava pés, massagem, liturgia, limpeza, cozinha, secretaria, administração, ministério de música, apoio aos voluntários e almoxarifado. Todo material utilizado durante os atendimentos aos peregrinos provém de doações realizadas pelos próprios voluntários da Pastoral e também pessoas no Brasil inteiro que sentem o chamado de ajudar.