Cartaz oficial do Círio 2026 é apresentado hoje com distribuição de 8 mil exemplares

O cartaz oficial do Círio de Nazaré 2026 será apresentado neste domingo (31) pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), e chega ao público com uma distribuição prevista de 8 mil exemplares gratuitos, organizados em rolos com duas unidades cada, que serão entregues no dia do lançamento. A apresentação será na praça Santuário, logo após a missa e a coroação da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, às 18h, na Basílica Santuário. A programação também terá a subida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória, marcando o encerramento da programação do Mês Mariano.

Além da distribuição gratuita, o material também estará disponível para venda na Lírio Mimoso e, a partir de 1º de junho, na Livraria Paulinas. A apresentação deste ano contará com uma estrutura inédita, pensada para ampliar a experiência do público presente, segundo a DFN. O cartaz será revelado em um grande cubo de painéis de LED de alta definição, com quatro faces de exibição e visão em todos os lados da praça, permitindo que os fiéis acompanhem o momento de diferentes pontos do espaço. A estrutura terá cerca de 10 metros de altura, além de iluminação especial, sistema de som de grande porte e transmissão ao vivo com câmeras e drone.

Comissão

O Cartaz 2026 foi escolhido por uma comissão formada por membros da Diretoria da Festa, Arquidiocese de Belém e padres barnabitas. Após a seleção, a peça passou pelos ajustes finais até chegar à versão oficial que será apresentada ao público neste domingo.

Desde 2007, o lançamento do Cartaz é aberto ao público e reúne milhares de pessoas na praça Santuário. O Cartaz deste ano terá tiragem de 900 mil exemplares. A criação é da Mendes Comunicação, agência voluntária da festividade, e é de responsabilidade da Diretoria de Marketing da Festa de Nazaré.

A fotografia oficial da imagem de Nossa Senhora foi produzida pela fotógrafa Nathalia de Lima Fonseca. Ela participa pela primeira vez de um projeto oficial do Círio de Nazaré. Psicóloga de formação e fotógrafa de famílias e eventos desde 2014, ela contou que recebeu o convite em um momento muito especial de sua vida. “A fotografia carrega quem somos, o que acreditamos e de onde viemos. Recebi essa oportunidade como uma graça e uma resposta muito íntima que guardo comigo”, afirma.

Processo de criação

Segundo Nathalia, o processo de criação foi marcado por emoção e sensibilidade. “Espero que as pessoas sintam, ao olhar o cartaz, o cuidado de uma mãe amorosa e atenta olhando por todos nós. Fotografar Nossa Senhora, a mãe de todos, foi o ápice da minha vida profissional”, destaca.

Para o diretor de marketing da DFN e diretor da Mendes Comunicação, Oswaldo Mendes, o lançamento marca oficialmente o início do período mais intenso da preparação para o Círio 2026. “O lançamento do Cartaz é um dos momentos mais simbólicos da festividade no primeiro semestre. A partir dele, o Círio começa a ocupar ainda mais as ruas, as casas e o coração das pessoas. O Cartaz leva a mensagem do tema do ano para diferentes lugares e ajuda a manter viva essa tradição tão forte para milhões de devotos”, ressaltou.

Subida da imagem

Dentro da programação, no mesmo dia da apresentação do cartaz, às 18h, haverá a tradicional missa de subida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória. A celebração será presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine.

Serviço

Apresentação do Cartaz do Círio 2026:

Data: 31 de maio

Horário: a partir de 19h

Local: Praça Santuário

Vendas do Cartaz:

Loja Lírio Mimoso - R. da Basílica, Av. Nª Sra. de Nazaré, s/n

Livraria Paulinas - R. Santo Antônio, 278 – Campina

Site: https://loja.basilicadenazare.com.br/

Valor: R$ 3,00 a unidade

Banner pequeno: R$60,00 (60x40cm)

Banner Grande: R$ 85,00 (140 x 90cm)

Subida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória:

Data: 31 de maio

Horário: 18h

Local: Basílica Santuário de Nazaré