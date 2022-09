Carnaval devoto: É tempo de agradecer, bendizer e celebrar

Após dois anos com edição adaptada para o meio virtual, o Auto do Círio retorna em 2022 com programação presencial no dia 7 de outubro, a partir das 19h. Em sua 28ª edição, é um espetáculo-cortejo de homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, que reúne cerca de 500 pessoas, entre artistas e populares, nas ruas do bairro da Cidade Velha, em Belém. Um momento que encanta o público diante de representações com figurinos e adereços que simbolizam fé e arte.

Neste ano, o tema da apresentação é “Agradecer, Bendizer, Celebrar”. A programação é organizada pela Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio do programa de extensão Auto do Círio, sob a coordenação do professor Tarik Coelho, que destaca a diversidade da homenagem. “Momento em que podemos ser nós mesmos, artistas, agradecendo por todas as graças que a ‘Nazica’ tem nos dado. E que podemos fazer nossa celebração com a arte. É assim que a gente consegue se comunicar com Maria”, afirma.

Dentro da abordagem desta edição, o reencontro e o contato são motivos para agradecimento. “A gente vem com ‘Agradecer, Bendizer, Celebrar’ para poder agradecer pelas bênçãos que tivemos mesmo diante desse período de pandemia. Foram muitos momentos de tristeza, mas estamos firmes e fortes, juntos e unidos. Então, vamos celebrar essa união, a volta ao presencial. Podemos abraçar e estar perto de novo”, diz Tarik.

Para o coordenador Tarik Coelho, o Auto do Círio é uma forma de celebrar a devoção à “Nazica” por meio da arte (André Oliveira / O Liberal)

Trajeto do espetáculo

Já definido, o trajeto do 28º Auto do Círio terá arrumação por volta das 19h, na Fonte D’Água da Casa das Onze Janelas, na rua Siqueira Mendes, Cidade Velha. Em seguida, seguirá até a Igreja da Sé, na Praça Dom Frei Caetano Brandão, onde será realizado o momento de Exortação. Depois seguirá até o Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), na rua D’Aveiro Cidade-Irmã, para realizar a Coroação. Por fim, será guiado à Praça Felipe Patroni, onde o encerramento será com a Ascensão do Manto.

“Nos preparamos com muita alegria para rever as pessoas tanto nos ensaios como no dia do Auto. Felicidade por estar junto do elenco formado por artistas e por pessoas da comunidade que todo ano fazem questão de participar. Um espetáculo sobre vários temas relacionados ao Círio. É uma enorme alegria prestar homenagens à Nossa Senhora de forma unida de novo”, acredita Tarik Coelho.

Círio Nossa História

O hino do Círio



Considerado o hino oficial do Círio de Nazaré, “Vós Sois o Lírio Mimoso” foi composto em 1909 pelo poeta maranhense Euclides Farias. Tempos depois, foi acrescido de um estribilho – escrito pelo advogado Aldebaro Klautau – que cita o nome da Senhora de Nazaré. É a canção que embala os milhares de corações que acompanham o Círio em uma só voz, destacando que a Virgem de Nazaré é uma Mãe amorosa e uma fonte de amor e fé. Também é uma letra que resume um pedido de bênçãos dos devotos.

E já foi gravada por artistas renomados, como as cantoras Fafá de Belém e Joanna. Seja nas vozes famosas ou no coro da multidão das romarias, é uma canção que sempre leva às lágrimas muitos fiéis que agradecem pelas graças alcançadas.