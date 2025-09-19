Capitania dos Portos realiza inscrições para embarcações do Círio Fluvial até o dia 3 de outubro

As inscrições das embarcações para o Círio Fluvial 2025 estão abertas e poderão ser realizadas, gratuitamente, até o dia 3 de outubro. O processo deve ser feito presencialmente na sede da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), na rua Gaspar Viana, nº 575, bairro do Reduto, em Belém. A inscrição pode se realizada de segunda a sexta-feira, das 13h às 15h30; ou na forma virtual pelo e-mail: cpaor.gap@marinha.mil.br.

Apenas as embarcações previamente inscritas na CPAOR e devidamente identificadas com os adesivos ou bandeiras oficiais poderão permanecer e/ou navegar na área em que será realizado o Círio Fluvial (trecho da Baía do Guajará entre o trapiche de Icoaraci e a Escadinha do Cais do Porto de Belém).

Entre as principais normas de segurança destacadas pela Marinha estão: proibição de excesso de passageiros, especialmente em embarcações miúdas, como “rabetas” e “canoas”; obrigatório o uso de coletes salva-vidas por todos os ocupantes das embarcações sem cabines habitáveis; proibido transporte de crianças menores de sete anos em motos aquáticas e em embarcações sem cabines habitáveis; as embarcações não poderão adentrar o isolamento feito pela Capitania.

As embarcações que descumprirem as regras de segurança poderão ser retiradas de tráfego e apreendidas. Todas as diretrizes para as embarcações que participarão do Círio Fluvial foram publicadas na Portaria nº 6/Com4ºDN/ComOpNav/MB, de 4 de setembro de 2025.

Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas por meio dos telefones: (91) 3218-3950 e (91) 98134-9000 (WhatsApp). A Marinha do Brasil anunciará, na próxima terça-feira (23), as regras de segurança para as embarcações que participarão do Círio Fluvial 2025.