Calouras pagam promessas no Círio por ingressar no ensino superior

Desde criança, a estudante Danielle Maciel, de 18 anos, sempre cultivou uma forte ligação com o Círio de Nazaré. Todos os anos, no segundo domingo de outubro, ela e a família mantém uma programação fixa: ir cedo até a Catedral Metropolitana de Belém – conhecida como Igreja da Sé — e acompanhar a peregrinação da imagem até a Basílica. “A minha relação com a religião vem desde pequena, por conta da minha família, que desde sempre me levava para a igreja e para as procissões do Círio. Apesar dos meus pais já terem uma idade bem avançada, eles fazem questão de ir todos os anos participar desse momento que é tão lindo e emocionante”, afirma a estudante.

Danielle conta que, em 2022, viveu uma rotina agitada e exaustiva todos os dias. A jornada da estudante consistia em ir para a escola, em Ananindeua, no período da manhã, e seguir para o cursinho pré-vestibular, localizado em Belém, à tarde, retornando para casa apenas às 21h. “Foi bem difícil a minha rotina, mas consegui levar até o fim. Enquanto ainda estava em preparação para o vestibular, Maciel revela que fez uma promessa a Nossa Senhora para conquistar uma vaga na universidade. A tão sonhada oportunidade de ingressar no ensino superior chegou e Danielle conquistou uma bolsa em uma universidade particular no curso de enfermagem.

“Alcançar esse curso sempre foi o meu sonho e no ano passado eu pedi para que Nossa Senhora de Nazaré me ajudasse a alcançar esse meu sonho. Quando saiu o resultado, fiquei muito emocionada”, relembra a jovem.

Para agradecer a bênção conquistada, Danielle prometeu que irá andando de Ananindeua até a Basílica. “É a minha forma de agradecer a ela por esse pedido alcançado”. Ela ressalta que se sentia insegura constantemente durante o ano do vestibular e não tinha certeza se a aprovação viria.

“Eu não esperava passar porque nem eu acreditava mais em mim, mas Nossa Senhora me concedeu essa graça. Quando eu recebi a notícia, pensei no momento em que pedi para ela me ajudar”, conta.

Sonho em ajudar



Danielle também relata que por ter um envolvimento muito forte com o Círio, sempre teve vontade de ajudar outros fiéis. Agora, se qualificando em enfermagem, ela pretende unir esses dois propósitos. “Eu faço parte de acolhidas aos romeiros em pastorais justamente nessa área de enfermagem, então envolve essa questão de cuidar e amar ao próximo. Acho que o Círio tem muito isso. Durante os dois dias eu vou participar de uma acolhida e no sábado irei pagar a minha promessa andando”, afirma.

Também caloura na área da saúde, Bruna Cardoso, de 18 anos, estudante de fisioterapia, afirma que a chance de cursar uma graduação foi concedida por Nossa Senhora. Ela, que pedia ao menos uma aprovação, conseguiu passar em quatro faculdades.

“Acabei passando em quatro faculdades: na Ufpa, Uepa, Ufra e em uma universidade privada”, afirma Bruna.

Assim como Danielle, Bruna também teve uma rotina de estudos bem árdua para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “Eu saía muito cedo de casa para ir para a escola e logo em seguida para o curso pré-vestibular. Daí quase não tinha tempo para nada. Essa rotina durou o ano inteiro até o dia do Enem”, afirma.

Bruna confessa que passou um tempo afastada da igreja e se reconciliou justamente quando estava no processo de preparação, após a imagem peregrina de Nazaré visitar o Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Naquele instante, ela sentiu que deveria fazer a promessa que se conseguisse ao menos uma aprovação, iria na corda do Círio neste ano.

“Eu estava sentindo minha vida meio de cabeça pra baixo, não conseguia ter muita visão de futuro, me sentia muito perdida e com uma tristeza muito forte. Foi como um chamado, eu estava precisando de ajuda e Deus me amparou. Quando voltei, tudo começou a dar passos mais longos. Esse retorno foi muito importante pra minha saúde tanto espiritual como mental, eu me sinto hoje muito mais em paz por causa dessa escolha”, aponta Bruna.

Durante a prova do Enem, ela afirma que confiava na prece que havia feito e buscou forças para terminar as questões com calma. “Eu fiquei muito calma ao lembrar que Deus e Nossa Senhora estavam me amparando com seu manto. Em todo momento mantive Deus, Nossa Senhora e minha família na minha mente”.

Quando o resultado saiu, Bruna conta que foi só comemoração entre os familiares enquanto o sentimento de dever cumprido a preenchia. “A gente ficou super feliz. Fizemos aquele churrasco enorme para toda a família. Realmente a felicidade do momento da aprovação e do listão é inexplicável!”, declara Bruna emocionada.

Com a bênção conquistada, a futura fisioterapeuta já se prepara para pagar a promessa na corda. “As expectativas para esse ano estão altas, até comecei na academia para conseguir ganhar mais resistência e enfrentar todo o percurso”, destaca Bruna.