Berlinda será decorada sábado (9), às 19h30, com transmissão ao vivo pela internet

A tradicional decoração da berlinda de Nossa senhora de Nazaré acontece neste sábado (10), às 19h30, na Estação Luciano Brambilla no Centro Social de Nazaré e, pelo segundo ano consecutivo devido a pandemia, será feita ao vivo via internet, por tanto, sem acesso ao público. A previsão é que a ornamentação feita pelo designer floral Paulo Morelli leve duas horas para ficar pronta. A programação também tem música, com a participação das cantoras Adriana Arydes, de São Paulo, e a paraense Carol Ferreira e entrevistas.

As rosas utilizadas na decoração vieram de Holambra, em São Paulo, e as orquídeas são de um orquidário de Castanhal, já as folhagens serão fornecidas por uma floricultura de Mosqueiro. Entre hastes de flores e folhagens serão utilizadas cerca de 12.000 peças. Paulo Morelli conta que trabalha na área há 25 anos e há 10 anos decora a berlinda, a primeira de 2002 até 2007, depois de 2014 a 2019 e voltou este ano. "Estou há dez anos com algumas interrupções fazendo a decoração da berlinda... Estou honrado em ser escolhido por Maria, uma alegria sem igual ser o jardineiro da nossa Rainha”, relata emocionado Paulo.

Morelli conta que foi inspirado no atual momento que a sociedade vive, principalmente este momento de pandemia. "O lilás da berlinda do translado, para igreja, é uma cor de cura e redenção, cor do renascimento espiritual do homem. Cor da paixão de Cristo e também da sua entrega", revela.

Só em 1882 a berlinda foi introduzida no Círio, antes a imagem era conduzida no colo pelo capelão do Palácio do Governo em um palanquim, levado no ombro por quatro ou seis homens, a partir da utilização da berlinda, puxada por cavalos, a imagem passou a ser levada sozinha. Assim como a berlinda atual é a quinta da história. Esta foi confeccionada em 1964, pelo escultor João Pinto, em estilo barroco e produzida em cedro vermelho. Tradicionalmente ornamentada com flores naturais para ser utilizada na Trasladação e Círio.

A Estação Luciano Brambilla, antiga Estação dos Carros, será decorada por Fátima Petrola. “A grande maioria das flores vêm de Holambra, em São Paulo, já que a produção local de flores não é grande. Além disso, tem a questão da variedade, porque nosso clima não favorece a diversidade de tipos e cores. Serão utilizadas na berlinda folhagens e orquídeas de fornecedores locais. A escolha da decoração deste importante ícone do Círio é sempre pensada para formar um conjunto harmônico com o manto de Nossa Senhora”, ressalta Cláudia Hage, membro da diretoria de decoração.

Após o domingo do Círio, a Berlinda ficará em exposição na Praça Santuário, junto com a Imagem Peregrina em seu novo manto, de 8 às 22h. “Ela ficará sob um toldo de proteção a fim de preservar tanto o carro como as flores”, esclarece Cláudia.

Quem quiser acompanhar a transmissão da decoração da Berlinda, pode acessar os sites oficiais do Círio 2021. Tv Círio - https://youtube.com/TVCirio ou YouTube da Basílica Santuário: www.youtube.com/basilicadenazare ou então assistir pela TV Nazaré, canal 30.