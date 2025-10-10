Capa Jornal Amazônia
Berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega próximo à Orla de Ananindeua

O Traslado Ananindeua e Marituba é a mais longa das procissões do Círio de Nazaré

Berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega próximo à Orla de Ananindeua (Cristino Martins/O Liberal)

Por volta das 16h05 desta sexta-feira (10/10), a berlinda com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou à região da Orla de Ananindeua, no bairro Icuí-Guajará. O momento marca mais uma etapa do Traslado Ananindeua e Marituba, a mais longa das procissões do Círio de Nazaré, que percorre cerca de 52 quilômetros entre Belém, Ananindeua e Marituba.

Círio 2025
