O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Berlinda chega próximo à Paróquia Santa Rita de Cássia

O momento marca um dos pontos de destaque da mais longa procissão do Círio de Nazaré, que percorre cerca de 52,3 quilômetros entre os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba

Fabyo Cruz
fonte

Ao longo do percurso, a imagem visita quase 50 pontos, incluindo 17 paróquias (Wagner Santana/O Liberal)

A berlinda com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou, no início da tarde desta sexta-feira (10/10), nas proximidades da Paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Cidade Nova V, em Ananindeua. O momento marca um dos pontos de destaque da mais longa procissão do Círio de Nazaré, que percorre cerca de 52,3 quilômetros entre os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

A Romaria Rodoviária, como é conhecida, saiu da Basílica Santuário de Nazaré por volta das 8h, conduzindo a imagem em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que participa do trajeto há 34 anos. Desde a saída, a procissão avança por ruas, comunidades e igrejas da região metropolitana, reunindo fiéis que acompanham a passagem da berlinda.

Ao longo do percurso, a imagem visita quase 50 pontos, incluindo 17 paróquias. Em Ananindeua, o roteiro inclui a Paróquia Santa Cruz, Nossa Senhora de Loreta, Cristo Rei, São Miguel Arcanjo, Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora de Guadalupe, Divino Espírito Santo, Nossa Senhora do Amparo e Santa Rita de Cássia, entre outras. A previsão é que a procissão chegue à Paróquia de Ananindeua por volta das 18h, onde deve encerrar o trajeto do dia.

Círio 2025
