'Batman' curte Arrastão do Arraial ao sol do meio-dia e elogia cultura paraense

Nem o sol ou a temperatura máxima de 35°C deste sábado (12/10) foram suficientes para impedir o Batman de animar o Arrastão do Arraial do Pavulagem do Círio 2024. Um homem fantasiado com direito a roupa completa do super-herói todo de preto homenageava o Dia das Crianças, no dia 12 de outubro.

“Como é Dia da Crianças [o Batman] é um personagem bem infantil. Isso é dedicado aos bebês, às criancinhas, então resolvi vir de Batman", disse o entrevistado que se identificou como Edu Produções.

CÍRIO 2024

O 'Batman' aproveitou para enfatizar a importância da cultura popular paraense do Arraial do Pavulagem. “Celebrando esse Arraial do Pavulagem maravilhoso! Muito contente muito feliz de estar aqui no segundo ano”, declarou. “É um evento importante, um evento grandioso que faz parte da cultura da nossa terra”, disse o Cavaleiro das Trevas.

O Batman seguia na Boulevard Castilhos França atrás do Batalhão da Estrela. Edu contou que o Homem-Morcego se transformará numa boneca. "Mais tarde vou estar de boneca Isis lá na Praça da Bíblia, na Cidade Nova. Muito brilho, muito brilho, beijos”, adiantou.