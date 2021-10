VÍDEO: Banhos de cheiro garantem boas vibrações neste Círio

O hábito de consumir ervas medicinais ou aromáticas, seja em perfumes ou banhos, já é tradição em épocas festivas do paraense. Durante o Círio, esse hábito ganha mais força, mas com outro significado. Com o aumento da procura pelos produtos, as erveiras do Complexo do Ver-o-Peso garantem que o estoque está reforçado para suprir a necessidade de todos, incluindo os turistas.

Cecília Barros é da 4ª geração de uma família que vende ervas. Há 25 anos trabalhando na feira do Ver-o-Peso, ela conta que a procura pelos banhos se intensificou com a aproximação da festa Nazarena. "Em tempos de pandemia, a nossa garrafada especial para o Círio já está preparada. Atrai prosperidade e, principalmente, saúde. Eu preparo esse banho em homenagem à Nossa Senhora. É através dele que eu agradeço por todas as graças alcançadas", reflete a erveira.

A seleção das ervas para compor o banho é sempre especial. Abre caminho, patchouli, priprioca, talismã da sorte, da felicidade e o anjo da guarda são só algumas que podem ser encontradas na garrafa. "Reúna toda a família, pois pode ser dividido entre até 10 pessoas. Em 5 litros de água morna, você coloca todas essas ervas e do pescoço para baixo, você toma um banho. Mentalize o que você deseja para o Círio, pense em quem você ama e todas as melhorias que almeja para o nosso estado", aconselha a especialista em ervas.

Além disso, dona Cecília explica que para que os desejos se realizem, é preciso se atentar para o horário do banho. "No sábado, a partir das 6h e até o domingo, às 19h, é recomendado realizar todo o ritual. Depois disso, pode perder a força, a energia do Círio. Mesmo sem as procissões oficiais, é melhor mentalizar os nossos objetivos nos horários de costume dos grandes traslados", indica.

Seja para crianças ou adultos, os banhos são recomendados para todos. A erveira explica que para ter um efeito melhor, todos precisam participar. Caso queira reforçar os benefícios, a erveira aconselha o "banho do descarrego". Junto ao que foi feito especialmente para festa a religiosa, que pode ser usado para fortalecer os pedidos.

A partir desta quarta-feira (6) até o domingo (10), o "banho de Nossa Senhora de Nazaré" estará com o estoque garantido. Os boxes de ervas começam a funcionar desde as primeiras horas da manhã até 20h.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)