Balanço do Círio: nenhum acidente grave e apenas pequenos atrasos, diz coordenador da festividade

A grande procissão do Círio 2024, realizada no domingo (13/10), não teve acidentes graves. E a estimativa é que tenha reunido um público maior que o ano passado. Foram registrados apenas alguns pequenos atrasos e furtos, mas o cronograma seguiu quase como o planejado. O corte da corda foi identificado primeiro perto do edifício Manoel Pinto da Silva, na esquina da avenida Nazaré com a Praça da República. E a presença do presidente Lula foi vista como um reflexo da grandiosidade da festividade. Esse é o balanço da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), conforme avaliado na manhã desta segunda-feira (14/10).

"Graças a Deus, praticamente tudo dentro do planejado. Nós tivemos essas 7 primeiras romarias e foram realizadas praticamente nos horários previstos. Pequenos atrasos, mas nada que pudesse comprometer. Nenhum acidente ou incidente grave foi registrado. Nenhuma ocorrência grave de saúde, a não ser alguns desmaios. Sobre a parte de segurança, alguns furtos registrados", comenta o diretor coordenador do Círio 2024, Antonio Salame.

"Até a Romaria Fluvial, que a gente sabe que é mais arriscada, porque uma embarcação de grande porte pode gerar acidentes. Glória a Deus que tudo transcorreu na santa paz. Tivemos muita presença de público. Provavelmente maior que o anterior. E funcionou de uma maneira que podemos afirmar que Deus estava presente e Nossa Senhora derramou muitas bênçãos nas pessoas que apresentaram suas preces e seus agradecimentos", acrescenta.

O presidente Lula e a primeira dama, Janja, participaram da procissão na Romaria Fluvial (na manhã do sábado), da Trasladação (na noite do sábado) e da grande procissão do domingo, no meio do povo, no trecho do Mercado Ver-o-Peso. Conforme a coordenação da festividade, essa presença reflete a magnitude do Círio.

"A gente agradece a presença do presidente Lula. Cada vez que ele vem nos visitar, é uma graça, porque a gente vê a importância do Círio de Nazaré. A importância de uma festa católica, onde uma autoridade está buscando a proximidade com Deus e Nossa Senhora", avalia.



Os números oficiais serão sistematizados apenas após avaliação das imagens da romaria do domingo. "Não temos o balanço do público do domingo. Ainda vamos fazer essa análise, baseada em imagens, por isso demora um pouquinho. Mas nas filmagens vamos tentar encontrar o número que seja satisfatório. Mas acreditamos que tenha sido maior que o anterior", explica Salame.

Após as sete primeiras romarias concluídas, ainda há outras sete até o dia 28 de outubro. Salame pontua que a proposta é atender a diversos públicos. “A juventude, que antes participava em grande número na Trasladação, hoje é um público muito grande na sua própria romaria [19/10]. No domingo [20/10], com a das Crianças, muitos recém-nascidos e mulheres que conseguiram engravidar pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E depois tem a da Acessibilidade [26/10], para um público que tem dificuldade de participar das romarias maiores”, citou. Além dessas, serão realizadas: Ciclo Romaria [19/10], dos Corredores [26/10], Procissão da Festa [26/10] e Recírio [28/10].

O corte da corda

A DFN identicou que o primeiro corte da corda foi feito no trecho do edifício Manoel Pinto da Silva, na esquina da avenida Nazaré com a Praça da República. A avaliação é que esse corte prematuro geralmente é feito por quem ainda não entendeu o significado das promessas.

"No momento em que os romeiros estão muito cansados, eles acabam cortando. Mas isso tem acontecido com pessoas que talvez não sejam promesseiras. Porque quem corta põe em risco quem está do lado. Poderia avançar tranquilamente mesmo sem cortar. A gente sabe que tem furtos na romaria e esses cortes prematuros. A gente poderia colocar núcleo de aço na corda, mas não é essa a proposta. É uma expressão física de estar atrelado à Nossa Senhora", finaliza o coordenador.