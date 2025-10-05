Às vésperas do Círio, devoto já se prepara para Romaria Fluvial; veja a programação desta semana

A semana mais esperada de outubro pelo povo paraense começa com celebrações que já dão início à festa da padroeira da Amazônia, além da Grande Romaria, como a tradicional Missa dos Comunicadores, nesta segunda-feira (6). Para os devotos, a poucos dias da festa maior dos paraenses, o momento já é de grande expectativa. Fiéis também se preparam para o Círio Fluvial, que, neste ano, será no sábado (11) – como é o caso do empresário Cleyson Chagas, 44 anos.

Ainda no início da semana, em preparação para a cobertura do Círio, a missa de envio dos comunicadores já se tornou uma tradição. Neste ano, a celebração será na segunda-feira (6), às 18h, e será presidida pelo padre Josué Maria Bosco. A Basílica estima que cerca de 1.000 profissionais se dedicarão à cobertura da procissão. Para a Igreja, este é o momento para que jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, social media e radialistas busquem as bênçãos necessárias para levar o ponto alto da devoção mariana para todo o mundo.

Dando sequência à programação, já na terça-feira (7), será a abertura oficial do Círio 2025, na Basílica Santuário de Nazaré. Na quarta-feira (8), o Traslado dos Carros abre a agenda de romarias oficiais: é quando os carros de promessa serão transportados da Estação Padre Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré, até o Parque Urbano Belém Porto Futuro, onde ficarão a postos até o dia da grande procissão.

Na quinta-feira (9), às 18h, os olhos se voltam para a Basílica Santuário, para a Missa de Apresentação do Manto, um dos segredos mais bem guardados. Já na sexta-feira (10), a Imagem Peregrina inicia seu longo percurso com a missa do Traslado, às 7h, na Basílica Santuário. Em seguida, ocorre a procissão do Traslado para Ananindeua e Marituba, a mais extensa das romarias.

O sábado (11) será marcado por diversas procissões. A programação começa às 5h30, com a Romaria Rodoviária – que percorre da Igreja Matriz de Ananindeua até o distrito de Icoaraci –, seguida pela Romaria Fluvial. Às 11h, a Moto Romaria homenageia a padroeira dos paraenses, começando pela Escadinha do Cais do Porto e finalizando no Colégio Gentil Bittencourt. O dia encerra com a missa da Trasladação, às 16h30, no Colégio Gentil, e a procissão às 17h, que ilumina as ruas de Belém.

Mas o ponto alto da festividade, o Círio de Nazaré, será no domingo (12), com missa solene celebrada na Catedral Metropolitana de Belém, às 6h. Por volta das 7h, a grande procissão percorrerá as ruas da capital paraense até a Praça Santuário.

Inscrições para o Círio Fluvial

Paralelo a toda essa programação, ainda no sábado (11), a baía do Guajará se transforma em um verdadeiro rio de fé com o Círio Fluvial, uma das romarias mais aguardadas da quadra nazarena. Para quem deseja participar desse momento, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) segue com as inscrições para embarcações participarem da romaria até o dia 3 de outubro. O processo deve ser feito presencialmente na sede da CPAOR, localizada na rua Gaspar Viana, bairro do Reduto, em Belém.

Centenas de embarcações de diferentes tamanhos, desde pequenas rabetas até grandes navios ornamentados, se unem em cortejo para acompanhar a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. O trajeto inicia no Trapiche de Icoaraci, no bairro do Cruzeiro, e termina na Escadinha do Cais do Porto de Belém, no bairro da Campina. Entre os devotos que estarão presentes mais uma vez na romaria está o empresário Cleyson Chagas, que já se prepara para o grande dia, ornamentando a sua embarcação.

Devoção

Cleyson carrega uma história de quase quatro décadas de ligação direta com o Círio Fluvial. “Acredito que já são uns 35 anos participando dessa romaria. Minha família é muito religiosa, sempre ligada à Igreja, e desde criança eu vivencio essa tradição. Além disso, sou escoteiro do mar até hoje, e essa experiência me aproximou ainda mais da devoção e do contato com as águas, que são tão simbólicas para nós”, relata.

A relação de Cleyson com o Círio é marcada pela fé, pela família e por promessas cumpridas ao longo da vida. Clayson destaca que sempre acompanhou a celebração desde criança, junto com seu grupo e sua família. Para ele, o Círio Fluvial representa a renovação da fé, sendo anos de pagamento de promessas, agradecimentos e homenagens a Nossa Senhora de Nazaré. Ele enfatiza que essa devoção à "santinha" está no coração de todo paraense.

A preparação para o momento é cercada de emoção e mobilização familiar. Segundo Cleyson, não apenas a família próxima participa, mas também parentes que vêm de fora de Belém especialmente para viver a experiência. “Minha família é bem religiosa. E, desde novo, sou escoteiro do mar. Ainda participo do escotismo. E, desde criança, acompanho o Círio Fluvial, pagando promessas. A gente reúne a família, junta todo mundo. Gostamos de participar [da romaria]”, comenta o empresário.

“É uma ocasião em que a gente reúne todo mundo: esposa, mãe, irmãos e até parentes que vêm de fora de Belém. Costumo dizer que a devoção à nossa Mãezinha é algo impressionante. Todo ano essa emoção. O que mais me emociona é ver tanta gente, de Belém, do interior e até de outros países, que vem exclusivamente para viver esse momento”, acrescenta Cleyson.

Graças alcançadas

Ao longo desse tempo, Cleyson também recebeu graças que fortalecem sua caminhada de fé. “Nossa fé é muito grande. Sempre estamos pedindo e agradecendo também. Já pedi muito pela saúde da minha irmã, que enfrentou alguns problemas, e também pela saúde de toda a família. E o nosso bem-estar com a família também, para que a nossa família esteja sempre unida. Para o Círio Fluvial, esse momento é mais para agradecer essa oportunidade de participar”, comenta ele.

Este ano, o empresário também terá uma experiência ainda mais significativa, pois além do lado devocional, o evento se conecta diretamente com sua atividade profissional. Cleyson atua no setor náutico e lembra que a proximidade da COP, que vai atrair visitantes do mundo inteiro para a Amazônia, representa um momento de grande desafio e oportunidade.

“Minha empresa é ligada totalmente à COP. Quem vem para a Amazônia, especialmente no período da COP, vai querer conhecer as ilhas. Eu arrisco dizer que 100% dos visitantes vão às ilhas. Para a minha empresa, isso é muito importante, já que atuo na área náutica”, explica Cleyson.

Confira a agenda do Círio nesta semana:

Seg 06/10 19h – Missa de envio dos comunicadores

Ter 07/10 – 18h (Missa) / 19h (Cerimônia) – Abertura Oficial do Círio

Qua 08/10 – 19h – Traslado dos Carros

Qui 09/10 – 18h – Missa de Apresentação do Manto

Sex 10/10 – 7h – Traslado para Ananindeua e Marituba

Sáb 11/10 – 5h30 – Romaria Rodoviária

Sáb 11/10 – 9h – Romaria Fluvial

Sáb 11/10 – 11h – Moto Romaria

Sáb 11/10 – 16h30 (Missa) / 17h (Procissão) – Trasladação

Dom 12/10 – 6h (Missa) / 7h (Procissão) – Círio de Nazaré

Veja as demais procissões em outubro:

Sáb 18/10 – 8h – Ciclo Romaria

Sáb 18/10 – 16h – Romaria da Juventude

Dom 19/10 – 7h (Missa) / 8h (Procissão) – Romaria das Crianças

Sáb 25/10 – 5h30 – Romaria dos Corredores

Sáb 25/10 – 8h – Romaria da Acessibilidade

Dom 26/10 – 8h – Procissão da Festa

Seg 27/10 – 7h (Missa) / 8h (Procissão) – Recírio