Um manto de amor e união

Era fevereiro de um ano marcado pela pandemia. Belém já passava pelo segundo lockdown e o confinamento aumentava as incertezas, mas também ampliava nossa fé e pedido de dias melhores. Em um final de domingo, meu marido recebeu uma mensagem do Diretor Coordenador do Círio, Albano Martins Jr e de sua esposa, Ana Paula Martins, perguntando se eu aceitaria o convite para criar o manto do Círio de Nossa Senhora de Nazaré desse ano. Ainda surpreendida e muito emocionada, me perguntei se era um sinal. Se essa missão, tão nobre, poderia ser também um chamado de Nossa Senhora. Em segundos, toda uma vida invadiu meu pensamento: minhas escolhas, trajetória e como a minha arte chegou até esse convite. Passado o susto inicial, respiração equilibrada, o convite foi aceito com gratidão.

O processo criativo começou logo, antes mesmo da primeira reunião com a Diretoria. Precisei voltar um pouco no tempo para entender a minha relação com o Círio, Nossa Senhora, família e memórias. Para mim, como para a maioria do povo paraense, o Círio sempre foi sinônimo de família reunida e família enorme, não só filhos, avós, primos, mas amigos, família do coração. Reuníamos sempre na casa da minha tia Vera Acatauassú no Edifício Santa Lúcia na avenida Nazaré, onde na verdade a família se dividia em três apartamentos, num sobe e desce de abraços, encontros e celebração de Feliz Círio sempre com arte nos detalhes da decoração e principalmente na arte de confraternizar.

Meu pai comandava as filmagens, imagens e registros, daí meu repertório imagético do Círio e de seus atributos. Pela minha infância, lembranças da sua câmera em super 8 onde ele registrava tudo, do sagrado ao profano. Romeiros, carros de milagres, santinhos e anjinhos, agonias da corda até o ápice da passagem da berlinda, para posteriormente ser exibido nas reuniões familiares pós-Círio.

A casa, sempre bela e inspiradora com decoração diferenciada, sempre foi uma lindeza a parte para os meus olhos. Minha tia artista, estilista, decoradora, também foi a responsável por confeccionar o manto de 2005. Lembro quando ela nos chamou para ver o trabalho sendo bordado, e o quanto encantada fiquei quando vi o croqui da pesquisa feita pela arquiteta Maria Alice Pena, idealizadora do lindo manto daquele ano. Foi quando entendi pela primeira vez a profundidade e a responsabilidade daquela pesquisa e trabalho de criação.

Sem dúvida, lembranças como essas funcionaram como repertório para a criação, dando suporte para a minha pesquisa de imagens, símbolos com toda a história dos mantos de Nossa Senhora de Nazaré. Desde os mantos de Dona Esther até os estilistas e artistas mais recentes. Assim como o estudo da rica iconografia Mariana e seus atributos, o manto tem sua representatividade suprema de amor, abrigo e esperança onde se materializa em forma de relíquia e preciosidade.

“O evangelho da família na casa de Maria”, tema do Círio 2021, me foi apresentado na primeira reunião com a Diretoria bem como algumas diretrizes litúrgicas e sugestões poéticas. Imediatamente, imaginei que pela originalidade do tema, o caminho seria a simplicidade na interpretação do manto, através de uma mensagem clara que chegasse facilmente ao coração de todos.

O processo criativo de imersão na pesquisa até a materialização de símbolos, croqui, desenho técnico, moodboard e release durou aproximadamente dois meses, onde procurei entregar uma mensagem de esperança em tempos difíceis.

O manto faz um paralelo à casa de Maria, casa de abrigo, ninho e proteção, onde o divino alicerça e suporta o humano, contra as dificuldades do dia a dia. Um projeto contemporâneo, sem perder a sacralidade, tendo também, no acorde cromático, uma mensagem de alegria e esperança.

Com o coração agradecido, humilde e devoto de Nossa Senhora de Nazaré, espero ansiosa vê-la, vestida com o manto 2021, entregue mais uma vez ao povo paraense.

Que a fé e, acima de tudo a esperança, se renove nesse Círio 2021.

É o meu desejo e, acredito, de todos nós.

Lorena Chady é Artista Plástica e Bacharel em Moda. Foi responsável pelo conceito e criação do manto 2021.

