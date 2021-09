Arquidiocese de Santarém divulga o formato do Círio da Conceição 2021; Imagem da santa será conduzida em carro oficial pelas ruas da cidade

Foi anunciado na noite deste domingo (19) o formato do Círio de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município de Santarém. Neste ano, pela segunda vez consecutiva, por conta da pandemia da covid-19, não haverá procissão pelas ruas da cidade. A imagem da Santa será conduzida pelas ruas em carro oficial da Diretoria. As procissões e romarias anunciadas na programação também ocorrerão no mesmo modelo de condução da imagem.

O tema da festa da Padroeira é “Maria, mãe de Jesus, esposa de José”. Nesse sentido, a Diretoria da Festa escolheu a Igreja de São José Operário, que fica no bairro de São José Operário, na grande área da Prainha, para a saída da condução da imagem. O tema remete ao ano de São José que completa 150 anos de patrono da igreja. Toda a programação oficial do Círio será transmitida pelo Sistema Arquidiocesano de Comunicação e pelas redes sociais oficiais da Festa.

O trajeto oficial do Círio, bem como das demais romarias e procissões, será divulgado nas proximidades dos eventos. A ideia é que as pessoas possam acompanhar a procissão do local de onde estão e não acompanhando por todo o trajeto como no ano passado, como explicou o padre Rui Barbosa, Cura da Catedral Metropolitana de Santarém. 'Implica uma espécie de carreata, mas ao mesmo tempo as pessoas podem acompanhar de suas casas, ou seu trabalho. Sei que muita gente quer acompanhar a imagem durante todo o trajeto, porém a imagem será apresentada de maneira que todos possam expressar sua fé e também para que possa fluir melhor o tráfego’, explicou.

“As romarias assim como a própria caminhada de fé ocorrerão todas na mesma modalidade. A caminhada de fé será a carreata, assim como no ano passado, e as outras acontecerão também do mesmo jeito, mas a ideia é que todas elas (romarias) sejam a continuidade uma da outra, abrangendo toda Santarém”, completou.

A corda oficial, que será usada no Círio 2021, já está em Santarém. Ela será preparada para apresentação em missa na Catedral de Santarém, no dia 31 de outubro.

Toda a programação da festa está condicionada à realidade sanitária vivida à época do Círio, podendo haver alteração de acordo com os protocolos vigentes.