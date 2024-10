Arquibancada do Círio: venda do 2° lote esgota em menos de 2 horas

A venda do 2° lote de ingressos para as arquibancadas da Trasladação e do Círio de Nazaré deste ano encerrou em menos de 2 horas. A disponibilidade dos ingressos iniciou às 8h desta terça-feira e encerrou por volta das 9h40, como informado pela Diretoria de Festa de Nazaré (DFN).

A grande procura pelo 2° lote dos ingressos para arquibancada da Trasladação e do Círio causou instabilidade no site de vendas. Por volta das 9h05, o serviço era direcionado para uma página de “Sala de Espera” diante de uma lentidão no processo de compra.

As vendas do 1° lote iniciaram no último dia 10 de setembro e encerraram em menos de 24h. A DFN estima que 1.300 ingressos remanescentes estarão disponíveis. Os valores seguem com os mesmos: R$105,00 para a Trasladação e 180,00 para o Círio.