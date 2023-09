Arquibancadas do Círio: venda de ingressos retoma nesta segunda-feira (4); veja como comprar

A venda do segundo lote de ingressos para as arquibancadas do Círio 2023 retomou nesta segunda-feira (4), por meio do site Lojinha do Círio. Serão em torno de 4 mil ingressos disponibilizados para a Trasladação e para a Grande Romaria, no segundo domingo de outubro. Os ingressos estão custando R$ 100,00 (Trasladação) e R$ 170,00, como detalhou a Diretoria de Festa de Nazaré (DFN).

A venda será limitada a cinco ingressos por pessoa (CPF), com pagamento em PIX ou cartão. Todos os ingressos serão nominais, garantindo a maior segurança da venda. Em cada ingresso, além da identificação do comprador, um QRCode impresso evitará as falsificações e garantirá um melhor controle de acesso do público às arquibancadas.

No momento da compra, não será aceita meia entrada. Também pode ser escolhido o local entre arquibancada setor A e setor B. Arquibancada A está localizada em frente ao Basa. Já a B está localizada em frente ao Bradesco.

O primeiro lote começou a ser disponibilizado no dia 10 de agosto. As vendas foram esgotadas no dia 28 de agosto. Ainda no primeiro lote, foram vendidos mais de 4 mil ingressos, de acordo com as informações repassadas pela DFN. A arrecadação com as vendas é destinada ao pagamento das despesas do Círio, bem como a manutenção das obras sociais mantidas pela Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré.

Serviço

Venda de ingressos para as arquibancadas do Círio 2023 - 2º lote

Data: a partir de 4 de setembro

Site para compra: www.lojinhadocirio.com.br