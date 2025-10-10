Após restauração interna, Basílica Santuário se prepara para receber os fiéis no Círio 2025

O espaço interno da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, está completamente restaurado neste Círio 2025, após mais de um século sem uma revitalização tão ampla. O templo, que é ponto de chegada da grande procissão, passou por obras que devolveram cores vivas e detalhes artísticos antes pouco perceptíveis. Para o padre Josué Maria Bosco, que integra a equipe de padres barnabitas responsáveis pelo Santuário, “é um privilégio enorme servir num lugar onde a fé do povo se encontra diariamente. Para mim, é uma graça especial poder viver o Círio não apenas como devoto, mas também como sacerdote”, afirma.

A intervenção devolveu ao templo cores mais vivas, iluminação renovada e detalhes artísticos que voltam a ser percebidos com clareza. “Agora conseguimos ver toda a beleza da obra de arte que representa o divino”, explica o vigário. Segundo ele, esse é o maior restauro já realizado desde a inauguração da Basílica, em 1909. “Sempre houve reparos pontuais, mas uma revitalização completa como essa não acontecia havia um século”, acrescenta. A única parte ainda em andamento é a cripta, que deve ser concluída em uma etapa futura.

Um espaço de acolhimento

Mais do que patrimônio arquitetônico, a Basílica é referência espiritual para milhões de pessoas. O padre destaca que o espaço cumpre a função de Santuário, ou seja, de lugar de acolhimento e oração. “O Santuário de Nazaré é um espaço onde qualquer pessoa pode se sentir próxima de Deus. Ali estão ícones que expressam a devoção a Nossa Senhora, mas também a São José, ao Sagrado Coração de Jesus, a Santo Antônio Maria Zacarias, fundador dos barnabitas, e tantos outros santos”, diz.

Padre Josué Maria Bosco, vigário na Paróquia de Nazaré (Karla Pinheiro / especial para O Liberal)

A cada dia, milhares de visitantes passam pelo templo para pagar promessas, acender velas, deixar ex-votos ou simplesmente fazer silêncio diante da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré. “Nosso papel é incentivar a fé, mostrar que, pelo sim de Maria, também podemos dar nosso sim a Deus”, acrescentou o vigário.

Tema do Círio e cuidado com a criação

O Círio 2025 será celebrado sob o tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, que relaciona fé e compromisso ambiental. Para o padre Josué, a escolha dialoga diretamente com a Amazônia e com a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) em Belém. “O tema nos lembra que a criação faz parte do projeto divino e precisa ser cuidada. Não apenas por nós, mas também pelas futuras gerações que vão herdar este mundo”, explica.

Padre Josué foi um dos convidados do videocast do Grupo Liberal para o Círio 2025 (Karla Pinheiro / especial para O Liberal)

A inspiração veio do magistério do papa Francisco, especialmente da encíclica Laudato Si’, que defende uma ecologia integral. “É um chamado a reconhecer a grandeza de Deus presente em tudo o que foi criado e a assumir a responsabilidade de preservar a natureza como dom e missão”, acrescentou.

A emoção da chegada da imagem

Entre as memórias mais marcantes do sacerdote, está a chegada da Berlinda com a Imagem Peregrina à praça Santuário no domingo do Círio. “É impossível não se emocionar. O povo passa horas esperando, muitos desde a madrugada, e quando a imagem se aproxima, vemos lágrimas, mãos estendidas, aplausos e o grito coletivo de ‘Viva Nossa Senhora de Nazaré’. É emocionante”, relata.

Padre Josué conclui com uma mensagem de fé: “Viver o Círio é algo que não se explica com palavras, mas com emoção. Que cada um se prepare dignamente, permitindo que Nossa Senhora toque o coração e que possamos viver uma festa cheia do amor de Deus e da graça do Espírito Santo”.