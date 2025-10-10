Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Após restauração interna, Basílica Santuário se prepara para receber os fiéis no Círio 2025

Padre Josué Bosco destaca importância do templo para a fé e conexão com o tema ‘Maria, Mãe e Rainha de toda a criação’

Gabriel da Mota
fonte

Padre Josué Maria Bosco, vigário na Paróquia de Nazaré (Karla Pinheiro / especial para O Liberal)

O espaço interno da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, está completamente restaurado neste Círio 2025, após mais de um século sem uma revitalização tão ampla. O templo, que é ponto de chegada da grande procissão, passou por obras que devolveram cores vivas e detalhes artísticos antes pouco perceptíveis. Para o padre Josué Maria Bosco, que integra a equipe de padres barnabitas responsáveis pelo Santuário, “é um privilégio enorme servir num lugar onde a fé do povo se encontra diariamente. Para mim, é uma graça especial poder viver o Círio não apenas como devoto, mas também como sacerdote”, afirma.

A intervenção devolveu ao templo cores mais vivas, iluminação renovada e detalhes artísticos que voltam a ser percebidos com clareza. “Agora conseguimos ver toda a beleza da obra de arte que representa o divino”, explica o vigário. Segundo ele, esse é o maior restauro já realizado desde a inauguração da Basílica, em 1909. “Sempre houve reparos pontuais, mas uma revitalização completa como essa não acontecia havia um século”, acrescenta. A única parte ainda em andamento é a cripta, que deve ser concluída em uma etapa futura.

Um espaço de acolhimento

Mais do que patrimônio arquitetônico, a Basílica é referência espiritual para milhões de pessoas. O padre destaca que o espaço cumpre a função de Santuário, ou seja, de lugar de acolhimento e oração. “O Santuário de Nazaré é um espaço onde qualquer pessoa pode se sentir próxima de Deus. Ali estão ícones que expressam a devoção a Nossa Senhora, mas também a São José, ao Sagrado Coração de Jesus, a Santo Antônio Maria Zacarias, fundador dos barnabitas, e tantos outros santos”, diz.

image Padre Josué Maria Bosco, vigário na Paróquia de Nazaré (Karla Pinheiro / especial para O Liberal)

A cada dia, milhares de visitantes passam pelo templo para pagar promessas, acender velas, deixar ex-votos ou simplesmente fazer silêncio diante da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré. “Nosso papel é incentivar a fé, mostrar que, pelo sim de Maria, também podemos dar nosso sim a Deus”, acrescentou o vigário.

Tema do Círio e cuidado com a criação

O Círio 2025 será celebrado sob o tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, que relaciona fé e compromisso ambiental. Para o padre Josué, a escolha dialoga diretamente com a Amazônia e com a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) em Belém. “O tema nos lembra que a criação faz parte do projeto divino e precisa ser cuidada. Não apenas por nós, mas também pelas futuras gerações que vão herdar este mundo”, explica.

image Padre Josué foi um dos convidados do videocast do Grupo Liberal para o Círio 2025 (Karla Pinheiro / especial para O Liberal)

A inspiração veio do magistério do papa Francisco, especialmente da encíclica Laudato Si’, que defende uma ecologia integral. “É um chamado a reconhecer a grandeza de Deus presente em tudo o que foi criado e a assumir a responsabilidade de preservar a natureza como dom e missão”, acrescentou.

A emoção da chegada da imagem

Entre as memórias mais marcantes do sacerdote, está a chegada da Berlinda com a Imagem Peregrina à praça Santuário no domingo do Círio. “É impossível não se emocionar. O povo passa horas esperando, muitos desde a madrugada, e quando a imagem se aproxima, vemos lágrimas, mãos estendidas, aplausos e o grito coletivo de ‘Viva Nossa Senhora de Nazaré’. É emocionante”, relata.

Padre Josué conclui com uma mensagem de fé: “Viver o Círio é algo que não se explica com palavras, mas com emoção. Que cada um se prepare dignamente, permitindo que Nossa Senhora toque o coração e que possamos viver uma festa cheia do amor de Deus e da graça do Espírito Santo”.

