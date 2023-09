Apoio institucional do Governo do Pará incentiva Círio de Nazaré 2023

O Pará deve receber mais de 80 mil turistas para a quadra nazarena, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese Pará) e pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur). O número é superior 33,7% na comparação com a vinda de visitantes para o Círio de Nazaré do ano passado e revela potenciais oportunidades para a população em diversos setores.

Diante da grandeza do evento - considerado uma das maiores manifestações religiosas do mundo -, o Governo do Pará garantiu novamente o apoio institucional ao Círio de Nazaré. A parceria inclui o repasse de R$ 2 milhões viabilizado por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Círio de Nazaré é composto por 14 romarias que mobilizam romeiros de todas as partes do mundo (Alex Ribeiro / Ag. Pará)

“Vivenciamos um momento de fortalecimento da economia, de geração de emprego, de geração de renda, e eu festejo como cristão, como católico, como devoto de Nossa Senhora de Nazaré, que nós estejamos todos juntos para mais um ano. Ano em que poderemos ir às ruas de Belém para agradecer a nossa mãe querida e renovar os nossos votos. Aproveito para convidar a todos os romeiros, convidar a toda a sociedade paraense, do Brasil e do mundo, que possam visitar Belém, que possam conhecer a mais extraordinária e maior festa católica do planeta”, afirmou o governador Helder Barbalho durante o anúncio oficial do apoio, em agosto.

O coordenador da Festa de Nazaré no biênio 2022-2023, Antônio Salame, destacou a importância do voluntariado e da integração institucional com órgãos públicos, em diferentes instâncias. “O Círio de Nazaré é um megaevento. Ele abrange todas as esferas da nossa população, bem como pessoas que vêm de outros estados, até de outros países. A gente não consegue realizar isso sem a ajuda de muitos”, afirmou Antônio Salame.

Círio 2023 deve ter o acréscimo de 37% no número de turistas em relação ao ano passado (Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará)

Turismo religioso

O evento do segmento do turismo religioso deve injetar na economia estadual cerca de R$ 150 milhões, recurso baseado nos gastos médios estimados pelos turistas. O levantamento indica ainda que 97% dos visitantes têm intenção de retornar a Belém por ocasião do Círio de Nazaré. O que mostra a força da festa religiosa como evento turístico, cultural e religioso.

Além do aspecto religioso, o Círio envolve diversas manifestações de cultura popular (Marcelo Seabra / Ag. Pará)

De acordo com o secretário de Estado de Turismo, Eduardo Costa, a pesquisa é importante para que Belém consiga aprimorar a receptividade aos turistas e já mostrar o que pode oferecer futuramente como sede da COP-30.

“Estes números contribuem para que possamos melhorar nossas estratégias de políticas públicas no Turismo e ainda o direcionamento do marketing turístico, na atração de novos visitantes e reforço da imagem junto àqueles que já estiveram aqui. A pesquisa permite conhecer melhor esse turista religioso”, destacou o secretário.

Supervisor técnico do Dieese Pará, Everson Costa observa que os números levantados são promissores. “Com um cenário econômico bem mais positivo este ano e com 14 romarias nazarenas grandes, as expectativas em torno da movimentação de todos os setores econômicos estaduais, principalmente, os de serviços. Há destaque para as atividades turísticas, comércio, indústria e agropecuária”, afirma.

A pesquisa feita por Dieese e Setur também mostra que a maioria dos turistas tem uma estadia média de 5 a 9 dias no Pará e busca conhecer atrativos turísticos da capital paraense como Basílica de Nazaré, Estação das Docas, Ver-o-Peso, Portal da Amazônia, Mangal das Garças e Ilha do Combu. Além disso, Marajó, Salinas, Marudá, Bragança, Barcarena e Marabá apareceram nas preferências dos turistas entrevistados.