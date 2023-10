Anjos do Círio: crianças são vestidas com asas para as procissões

No Círio de Nazaré, o simbolismo está em cada cena. Pelas ruas de Belém, em todas as procissões se veem pequenos romeiros trajando túnicas, asinhas presas nas costas e adornos de auréola na cabeça. São os anjinhos que voam sob a multidão carregados nos ombros de pais e mães, com a força do amor e da conexão com Nossa Senhora.

“Eis que conceberás um Filho”. A mensagem do anjo à Maria, escolhida por Deus para conceber seu Filho, se cruza com a vida de Gabriela Alves. A fisioterapeuta teve uma perda gestacional e foi informada que as chances de engravidar novamente seriam mais difíceis.

Sonho de ser mãe: a graça alcançada motivou a promessa de Gabriela Alves em vestir o filho de anjo (Arquivo pessoal)

“Fiquei muito desestabilizada, arrasada e como sempre fui devota de Nossa Senhora de Nazaré, logicamente recorri a Ela e entreguei o meu sonho em ser mãe! Para minha surpresa, um mês e 14 dias após a perda, ‘Nazinha’ me abençoou com o meu Bernardo”, conta a fisioterapeuta.

O Círio 2023 será ainda mais especial para a família. Bernardo completa o primeiro ano de vida em 21 de outubro e, no dia seguinte, estará no Círio das Crianças. “A minha primeira promessa paga foi de batizar meu filho na Basílica, a segunda será entregar os terços no Círio e, por último, levar meu filho de anjinho no Círio das Crianças. Já paguei muitas promessas a ela, mas desta vez a sensação será indescritível”.

Foram três promessas pela vida de Caio: o batismo na Basílica, a entrega de terços e a vestimenta de anjo (Arquivo pessoal)

ANJO GABRIEL

No final de setembro de 2018, a jornalista Ize Sena comemorou o nascimento do filho. “Como estava no puerpério, acompanhei toda movimentação do Círio pela televisão. Nas minhas orações falava com Nossa Senhora que, como mãe, ela me entenderia que naquele ano não tinha como deixar um bebê de menos de 15 dias em casa”, relembra.

Naquele ano, Ize foi surpreendida durante a transmissão da apresentação do manto. “Ele trouxe a figura do anjo que fez a anunciação do Senhor. E qual o nome do anjo? Gabriel! Nome do meu filho, que estava ali no meu colo, mamando. Senti que se de um lado eu não poderia estar lá fisicamente, Ela estava perto de mim e simbolicamente me levou ao Círio daquele ano. Chorei muito quando vi o manto e esse momento me emociona até hoje”, relata em lágrimas a jornalista.

Gabriel participou do Círio das Crianças em 2019, quando despertou na mãe o desejo de vesti-lo de anjo. “No entanto, nos dois anos seguintes não tivemos Círio. A vontade ficou guardada para 2022. Não tive dúvida, minha família me apoiou, fui ao comércio atrás da roupa. No dia, foi muito emocionante vê-lo vestido de anjo, um legítimo Gabriel. As crianças são puras como o amor de Nossa Senhora e elas também têm fé, são ensinadas desde cedo. E é esse também o sentido do Círio, de purificação e amor. Sem dúvida, vamos repetir esse ano!”, adianta Ize.

“BEM-AVENTURADA AQUELA QUE ACREDITOU”

Outra história de fé é a do pequeno Caio Garcias, 3 anos. Em janeiro de 2023 foi diagnosticado com púrpura e precisou ficar 15 dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No momento de clamor pela saúde do filho, a mãe Fernanda Brito fez um voto com Nossa Senhora de que ele se recuperaria e iria ao Círio vestido de anjo.

Promessa angelical: Fernanda Brito comemora a recuperação do filho de um problema de saúde (Arquivo pessoal)

“Na hora que ele internou eu não entendi direito o que estava acontecendo. Pedi oração a uma amiga muito devota de Nossa Senhora. Nos dias seguintes foram realizados exames e eu pedia para Ela cuidar do meu filho. E a cada resultado negativo para outras doenças eu sentia que Ela estava lá. Após 10 dias, ele não aguentava mais aquele ambiente e eu clamei para Ela nos guiar e tirar daquele lugar”, lembra Fernanda.

Ao contrário dos prognósticos médicos, os medicamentos fizeram efeito e os níveis de plaquetas voltaram a subir. “Ela escutou todas as minhas orações, segurou na minha mão o tempo todo. Eu não saí do lado do meu filho nem por um segundo, igual fez Maria com seu Filho”, celebra a acadêmica de Enfermagem.

VOCÊ SABIA?

A tradição de vestir as crianças de anjos foi importada de Portugal e está presente desde o primeiro Círio de Nazaré, em 1793, com a incorporação do Carro do Anjo Custódio, em referência à promessa pela cura da filha do então governador da Província, Ângelo Custódio.