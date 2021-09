Aeroporto de Belém terá batismo de aeronaves em homenagem ao Círio

O Aeroporto Internacional de Belém / Val-de-Cans - Júlio Cezar Ribeiro vai recepcionar, na próxima terça-feira (5), os passageiros que estejam chegando para Círio (e até mesmo quem veio por outros motivos). A chuva de bênçãos nas aeronaves será uma homenagem conduzida pelos bombeiros militares que atuam no aeroporto. Serão três batismos de aeronaves com jatos d´água. A ação vai ocorrer entre 11h e 12h e contemplará os voos 2004 (Azul), 3358 (Latam) e 1896 (Gol).

Para criar um cenário festivo, os visitantes, após o desembarque, poderão contemplar peças decorativas alusivas ao Círio. Haverá também uma roda gigante de quatro metros de diâmetro, todas confeccionadas com miriti, produto tropical da região extraído do buritizeiro. As ações em Val-de-Cans são frutos de parceria entre a Infraero e a Secretaria de Turismo do Pará (Setur).

Em função da pandemia de covid-19, o terminal não será palco da tradicional romaria. O superintendente do aeroporto, Fábio Rodrigues, lembra da importância do Círio para a cidade e para todo o Brasil. “Adotamos protocolos rígidos para garantir a segurança de todos os passageiros e dos profissionais que aqui trabalham e compõem nossa comunidade aeroportuária nesse momento de pandemia. Para evitar aglomerações, não faremos os tradicionais festejos dentro da área do aeroporto”, disse.

Mais de 126 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional de Belém

Entre os dias 3 e 16 de outubro, devem passar pelo aeroporto paraense cerca de 126.763 mil passageiros, entre embarques e desembarques. No período, devem ocorrer 910 operações, entre pousos e decolagens. No mesmo evento do ano passado, foram contabilizados 91.303 mil passageiros e 775 operações. Em 2019, antes da pandemia, foram contabilizados 139.459 mil passageiros e 1.107 operações.

"Para atender aos usuários e garantir a segurança e o bem-estar dos viajantes, a Infraero adota uma série de medidas adicionais em períodos de grandes movimentações, como o Círio de Nazaré. Entre elas, estão o reforço do quadro de limpeza, higienização, intensificação do monitoramento de equipamentos como esteiras e ar condicionado, bem como das equipes de segurança, operações e manutenção", diz nota da empresa.

O Aeroporto de Belém ainda conta com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Turístico (Ciptur), do 27º Batalhão da Polícia Militar de Belém e do serviço de vigilância terceirizado que atua no local. Além disso, cerca de 35 alunos do curso de Comunicação Social da Faculdade Estácio receberam treinamento de capacitação da Infraero para atuarem no terminal entre os dias 4 e 15 de outubro, das 11h às 17h, auxiliando na prestação de informação aos passageiros e usuários.