Aeronaves da Esquadrilha da Fumaça pousam em Belém e recebem bênçãos da Imagem Peregrina

As oito aeronaves A-29 Super Tucano do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça, pousaram e foram recebidas com bênçãos da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, na tarde desta sexta-feira (8), na Base Aérea, em Belém. O padre Francisco Cavalcante, reitor da Basílica e presidente da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), conduziu a cerimônia de bênçãos.

Quer saber tudo que aconteceu, minuto a minuto, reveja aqui!

Participaram também o comandante do Comando Aéreo Norte - I Comar, major-brigadeiro do Ar Maurício Augusto Silveira de Medeiros, a diretoria da Festa de Nazaré e outras autoridades militares e religiosas.

Esta é a primeira vez que a Esquadrilha da Fumaça faz uma homenagem ao Círio de Nazaré. Neste sábado (9) e domingo (10), serão realizados sobrevoos pela capital paraense, sem as tradicionais acrobacias como ocorrem pelo país. A decisão tem como objetivo não provocar aglomerações.

A programação da Esquadrilha inclui, no sábado, a partir das 16h, uma homenagem sobre os céus da Basílica Santuário. À fumaça, as aeronaves escreverão uma mensagem surpresa para Nossa Senhora de Nazaré.

Já no domingo, a partir das 7h30, a Esquadrilha da Fumaça fará nos sobrevoos por alguns pontos que fazer parte da Grande Procissão, como Igreja da Sé, Ver-o-Peso e Estação das Docas.