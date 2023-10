Círio 2023: diretor coordenador do Círio comenta missão de organizar a procissão de Nazaré

À frente da organização da maior festa religiosa do Brasil, o Círio de Nazaré, Antônio Salame já faz parte da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) há 19 anos. Neste período, Salame ocupou cargos nos setores de procissões, engenharia e patrimônio, administrativo financeiro e evangelização. Movido pela fé, o devoto já teve de abdicar da vida pessoal.

Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023

“Apesar desse abandono, viver cada segundo do Círio é gratificante e nos enche de alegria ao presenciar graças e bênçãos derramadas em nossas vidas. Sabemos que esse é um retorno que Deus nos oferece diante dessa doação”, declara o coordenador.

Toda a organização da festa nazarena está a cargo de uma diretoria composta de 29 membros, que se distribuem em 12 comissões (Carmem Helena)

Toda a organização da festa nazarena está a cargo de uma diretoria composta de 29 membros, que se distribuem em 12 comissões: arraial, procissões, culto, divulgação e relações-públicas, barraca da Santa, preparação da berlinda e carros, instalação dos serviços de som, organização de programas da festa, decoração da cidade, decoração do arraial, promoção artística e organização das exposições. A escolha da diretoria da festa é de responsabilidade do Arcebispo de Belém. É importante ressaltar que todos exercem as funções como voluntários.

Como organizar um Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré é um dos mais significativos fenômenos sociais e econômicos deste século. Segundo Salame, além de reunir milhares de pessoas, a estimativa é de que este Círio mantenha positiva a movimentação econômica do Estado.

“Toda a vitalidade presente na festa mariana e nos elementos que a compõem, faz dela o maior evento sociocultural da cidade e da região. É a maior procissão do Brasil e, segundo alguns, a maior procissão do mundo em volume de pessoas ou ainda, para os mais otimistas, o maior evento religioso do planeta, que reúne, atualmente, segundo o Círio 2022, mais de dois milhões de pessoas, com a probabilidade de manter uma movimentação de cerca de R$ 1 bilhão no Pará”, informa.

Essa é uma incidência direta na vida do povo paraense, marcando seu tempo, determinando comportamentos culturais e configurando uma experiência religiosa nunca vista e vivida por quem reside na região. Sem dúvidas, a responsabilidade da DFN é grande, afinal, são milhares de pessoas nas ruas pelo mesmo motivo. Mas para tanto, eles contam com o apoio de mais de 30 mil agentes que atuam ao longo de toda a quadra nazarena.

“Traduzo todo esse momento como um meio em que a humanidade busca caminhos que reconheçam os próprios limites e acolham as possíveis colaborações de outras ciências, outras religiões e outros sujeitos sociais. Afinal, o Círio é de todos”, conclui o diretor da festa religiosa.