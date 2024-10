A força da fé e a busca pela paz

Neste tempo em que nos unimos para celebrar o Círio de Nazaré, tão importante e sagrado para nós, paraenses, gostaria de aproveitar este momento de união e fé para compartilhar uma reflexão sobre a paz em nosso mundo.

A procissão de Nossa Senhora de Nazaré nas ruas de Belém é um símbolo de esperança e renovação para todos. Milhões de pessoas do Pará, do país e do mundo se unem nas ruas de Belém em devoção e agradecimento à Santa, em um gesto tão grandioso de fé.

Por isso, gostaria que este clima de fraternidade e bondade seja também um exemplo genuíno de que podemos conviver com todas as nossas diferenças, sejam elas religiosas, políticas, históricas, sociais e étnicas.

Enquanto nos confraternizamos em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, do outro lado do mundo seres humanos como nós travam guerras sangrentas e inúteis, que só trazem sofrimento e destruição. Pais, mães, filhos e filhas, maridos e esposas, todos choram pelos entes queridos e por tudo que perderam.

São guerras inúteis e sem sentido, repito. Mas aqueles que lutam esquecem de que somos todos filhos da mesma mãe, a Natureza, e pertencemos todos à mesma terra.

Por essa razão, em minhas preces aos caruanas, sempre rogo às Forças da Natureza que iluminem os viventes com mais sabedoria, empatia e amor ao próximo. Que tenham mais bondade em seus corações, para que o bem e a vida prevaleçam, para que vivam em harmonia entre si e em comunhão com a natureza e os animais.

Peço também que este tempo de profunda devoção que o Círio traz inspire nossa união por um mundo sem guerras e conflitos. Que juntos, em nossos pensamentos, corações e ações, possamos construir um mundo onde a paz e a harmonia prevaleçam, e onde os viventes, a natureza e os animais sejam respeitados e protegidos.

Essa união de todos é necessária e urgente, para enfrentarmos as graves questões ambientais que já nos atingem e garantir um mundo melhor e mais pacífico para as futuras gerações. Ou estaremos em um caminho sem volta, irremediável, para o fim deste planeta.

Porém, a mensagem de paz, fé, conforto e esperança do Círio de Nazaré é universal e atemporal. Essa mesma força dos viventes que gera as guerras pode ser destinada também para manifestações pacíficas como o Círio.

Que a força da nossa união, dos nossos bons pensamentos nestes dias possam contribuir para uma mudança de rumos. Que a energia e a devoção no Círio de Nazaré possam se refletir em preces e vibrações positivas para aqueles que sofrem com os conflitos no mundo. E que juntos possamos construir um futuro onde a paz e a compreensão tornem esta terra em um lugar melhor para todos.

Para finalizar esta reflexão, compartilho os singelos versos de uma música que compus, chamada “Céu Azul”, que expressa meu desejo por dias de paz e sem guerras no mundo: ouça!

“Olhei o céu azul/ Pensei em tanta paz/ Que o homem já não vê/ Que o homem já não faz/ Por que se vive em guerra, destruindo sem saber/ Essa linda natureza/ Que faz parte de vocês?/ Sejamos como os pássaros/ Que voam em bando sem se tocar/ Olha o beija-flor, vive a rosa a cheirar/ Por que se vive em guerra, destruindo sem saber?/ Essa paz que o planeta precisa/ Só depende de você.”

Bom Círio a todos!