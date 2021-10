A fé nas melhores redações sobre o Círio de Nazaré

O Concurso de Redação do Círio é uma das atividades mais tradicionais e esperadas de cada quadra nazarena. É uma competição aberta para estudantes, com o objetivo de encontrar os melhores textos em prosa sobre uma das maiores festividades religiosas do mundo. O desafio de retratar o Círio numa folha de papel. Um desafio vencido por Izabela e Bruna, duas jovens estudantes que conquistaram os primeiros lugares em 2021 e 2020, respectivamente.

Para a estudante Izabela da Silva Santos, 16 anos, do 2º ano do ensino médio do Colégio Physics, "o Círio é uma experiência incrível, um momento único meu com Nossa Senhora". E foi com essa religiosidade atrelada à técnica que ela fez a redação vencedora do concurso. Izabela conta que fez a introdução, desenvolvimento e a proposta de intervenção no texto. "O meu foco foi o de que a família deve orientar os filhos com relação à religião; abordei o papel da mãe como a pessoa que faz o primeiro contato do filho com a Igreja, como Maria ensinou Jesus", destaca.

A jovem adora ler e pretende cursar Medicina, desejo que, como revela, acalenta desde criança. Izabela costuma acompanhar o Círio, mas desde o ano passado também não pode seguir na procissão pelas ruas de Belém, por causa da pandemia da covid-19.

"Eu estou muito orgulhosa da Izabela; esse primeiro lugar é fruto do esforço, da dedicação dela", declara a orientadora da estudante no concurso, professora Carla Reis. "Esse concurso desenvolve o hábito da leitura e escrita nos estudantes e trabalha o repertório sociocultural, conhecimentos extras, como, por exemplo, a Izabela usou um hino religioso, uma música, na redação", destaca a professora Carla. Ela acrescenta que o concurso de redação funciona como instrumento de evangelização.

Bruna Lisboa, 18 anos, foi a campeão da 26º edição do Concurso de Redação do Círio 2020, promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré, que teve como tema “Como a graça de Deus, da qual Maria tornou-se plena, e que está, também, na vida de todos os homens, pode ajudar a fazer do mundo um lugar mais cristão, mais justo e mais humano para se viver?”. A estudante falou da importância da fé associada ao conhecimento e lembrou da estratégia para vencer o concurso.

“O concurso de Redação do Círio é, acima de tudo, uma oportunidade para que estudantes reflitam e escrevam sobre temas importantes que levarão conhecimento àqueles que tiverem acesso a essa texto depois. E criar um espaço que permita esse tipo de produção é muito importante, uma vez que os temas são geralmente subjetivos e relacionados à fé. A redação do Círio permite a propagação e discussão de aspectos importantes da Santa Igreja e do papel da Virgem Maria, aspectos muitas vezes desconhecidos por muitos fiéis. Sendo assim, é, para mim, um evento de grande crescimento - crescimento de fé e de conhecimento”, contou

Bruna que tem uma relação de fé e devoção com Nossa Senhora de Nazaré desde muito cedo, por influência dos pais, falou sobre o desafio de encaixar um tema tão amplo e profundo dentro de uma redação de apenas 30 linhas. “Foi um ano em que redações de vestibular eram o meu foco principal. Apesar de tudo, acredito que consegui discorrer bem sobre o assunto com base na importância de Maria na história, passando por sua intercessão e mostrando o impacto disso tudo no mundo atual”, disse.

A estudante está hoje no primeiro ano do curso de Medicina, e conta que sempre teve o hábito da leitura e escrita, além de ter o incentivo dos pais e de seus professores de Língua Portuguesa dentro da sala de aula.