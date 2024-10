600 colaboradores para limpar as ruas de Belém: Ciclus Amazônia intensifica trabalho no Círio

Só neste domingo (13), dia da procissão mais importante do Círio de Nazaré, a Ciclus Amazônia mobilizou mais de 600 colaboradores na limpeza das ruas de Belém após o fim do trajeto dos fiéis. A concessionária é responsável pela gestão da limpeza urbana e manejo de resíduos do município. Para a semana das procissões, a empresa organizou uma operação específica com ações de limpeza e varrição em pontos estratégicos dos caminhos das caminhadas.

A ação teve início nesta sexta, 11 de outubro. Segundo a empresa, o plano conta com um total de 1.250 trabalhadores durante a festividade, entre colaboradores da Ciclus Amazônia e membros de 12 cooperativas aliadas, além de 22 agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). Neste domingo (13), dia da procissão do Círio, foram mobilizados mais de 600 colaboradores para manter a cidade limpa.

Conforme a Ciclus, a operação seguirá ao longo dos diversos eventos da programação. Para isso, os profissionais de limpeza tem a ajuda de equipamentos, como caminhões coletores, basculantes e pipa, carrinhos de varrição e guarnição. Na Trasladação, por exemplo, foram 124 equipamentos no apoio; na procissão de domingo, 224.

“O Círio tem uma relevância religiosa e cultural incalculável e nosso foco será melhorar essa experiência para a cidade e seus visitantes. Portanto, nosso maior objetivo é garantir que a transformação da limpeza da cidade, que está em andamento, continue durante e após o evento”, declarou Bruno Muehlbauer, diretor-presidente da Ciclus Ambiental.

Segundo a empresa, os serviços de limpezas e varrição são realizados ao longo das ruas e praças que compõem os cerca de 140 km percorridos pelos fiéis, além da retirada dos sacos de lixo dos percursos. Nos dias de celebração, há também equipes de limpeza fixas em lugares estratégicos, como o Centro Arquitetônico de Nazaré, áreas do entorno e pontos turísticos da cidade.

Neste domingo (13), a força-tarefa atuou em diversos pontos ao longo do trajeto percorrido pela imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O itinerário compreende os cerca de 3,6 quilômetros entre a Catedral Metropolitana de Belém, na Cidade Velha, e a Basílica Santuário de Nazaré, no Centro Arquitetônico, além de diversas vias e áreas próximas. A operação especial de limpeza terminará no dia 28 de outubro, com o Recírio, última procissão da manifestação da festa católica.